Es el tiempo de Ricardo Monreal; así lo constató la empresa MW Group y Análisis de la Conversación Sociodigital hace un par de días, lo que viene a ponerle un ingrediente especial al juego sucesorio presidencial. De hecho, cada vez se nota más la presencia territorial del coordinador de los senadores de Morena en este proceso previo bajo el cual, cuatro aspirantes de Morena luchan por la silla que dejará el presidente López Obrador.

Se nota, por mucho, que Ricardo Monreal es quien más apretó el acelerador. Quién mejor que él que conoce perfectamente los tiempos justos para acelerar el ritmo de la contienda y apuntalar su candidatura presidencial con Morena. Incluso, ahora más que nunca tenemos que pensar seriamente en las posibilidades reales que tiene el zacatecano de convertirse en el sucesor del presidente Obrador.

No hay ninguna duda de esa posibilidad. La única barrera que puede llegar a ser una preocupación es que no se garantice un proceso limpio y transparente. En este caso, que el mecanismo de selección sea un auténtico instrumento democrático que no deje margen a la sospecha y especulación. Si es así, Ricardo Monreal tiene una probabilidad muy alta de ser el abanderado de Morena en las próximas elecciones presidenciales justo cuando su aspiración comienza a despegar.

Su poderosa influencia política y la capacidad de generar consensos son otros de los atributos que fortalecen el papel que está jugando en el proceso interno. En este contexto, asimismo, el proyecto de nación que encabeza Ricardo Monreal se ha ubicado en un universo de gran importancia. De igual forma, otra de las características que hay que sumar es el reconocimiento y respaldo social que, con el paso de las semanas, sigue acumulando él, mientras que otros aspirantes van en caída libre.

Fue el caso de la empresa MW Group y Análisis de la Conversación Sociodigital que mostró datos muy interesantes a favor de Ricardo Monreal. En esa percepción, Ricardo Monreal tiene un potencial de usuarios únicos de 51,281,414, lo que representa un crecimiento de 13.10%, en comparación con el mes anterior. De hecho, el coordinador de los senadores de Morena figura, en este momento, en la posición número cuatro con una tendencia a la alza como se puede mostrar en el contenido de evaluación que se divulgó hace unos días.

Por esa razón el caso de Ricardo Monreal llama poderosamente la atención. Él, en este proceso, ha sido el único que ha padecido, y padece, una estrategia de guerra sucia en su contra. Esa realidad es, por mucho, una barrera enorme que ha sabido sortear el zacatecano durante 18 meses consecutivos. Algo parecido a lo que pasó en Zacatecas cuando se enfrentó al propio sistema institucional del estado. Sin embargo, con mucha fortaleza supo esquivar la inmensa presión que se generó como el caso actual que vive en carne propia.

No ha sido fácil ni sencillo, no obstante, la propia experiencia y capacidad de Ricardo Monreal son el arma más poderosa para defender su aspiración presidencial. De hecho, sin tanto ruido ensordecedor como las demás corcholatas, el coordinador de los senadores de Morena avanza. Es verdad, está recorriendo el país, pero de forma austera a comparación del gasto excesivo que hacen las demás corcholatas favoritas de Palacio Nacional.

Y sin propaganda en las calles, ni espectaculares costosos, Ricardo Monreal le pisa los talones a Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum que seguramente comienzan a preocuparse luego del potencial de usuarios únicos que alcanzó el zacatecano en el mes de febrero y marzo. Dicho en otros términos, es una situación que no podemos perder de vista porque Monreal ha reavivado el juego por la silla presidencial. Como una vez dijo el mandatario: le puso más sabor al caldo.

A propósito, los próximos meses serán claves e intensos como estas primeras semanas desde que Mario Delgado, por órdenes del presidente Obrador, oficializó la aspiración legítima de Ricardo Monreal. Por cierto, no hace falta ser tan suspicaces pero es obvio que, muchos gobernadores y gobernadoras, se están negando a recibir al Monreal en sus entidades, lo que es una manera de seguir descifrando que no hay piso parejo y sí, a todas luces, un favoritismo descarado.

Aun así, Ricardo Monreal crece y crece en las encuestas. Hablo de los números reales y tangibles que divulgó la empresa MW Group y Análisis de la Conversación Sociodigital y en donde, el zacatecano, figura como un serio aspirante a suceder al presidente López Obrador.

Notas finales

Ricardo Monreal, ante un auditorio lleno en la Alcaldía Gustavo A. Madero afirmó que busca un movimiento social que continúe con lo iniciado en 2018.

Dijo que no dará ni un paso atrás, porque se trata de perfeccionar y profundizar la transformación iniciada en 2018 Monreal Ávila señaló que lo que van a hacer es para el bien del país.

Afirmó que es leal y que nunca los va a traicionar.

El líder de Morena en el Senado señaló que tenemos grandes problemas en el país, que los conoce. Tenemos problemas con los bosques, tenemos rezago con la biotecnología, bioseguridad, estoy preparado para trabajar con éxito para todos estos temas.

Recordó que él está por los acuerdos y los consensos antes que la polarización y que se puede llegar a las mismas soluciones por consenso y con unidad.

Ricardo Monreal también dijo que queremos que la calidad de vida de los mexicanos se eleve y crezca. Queremos seguridad, queremos paz, queremos tranquilidad. Queremos empleos justos, dignos, sí, queremos justicia y por eso estamos luchando.

Finalmente reiteró que no van a permitir la injerencia de fuerzas armadas extranjeras en nuestro territorio.

Durante su intervención los asistentes coreaban Presidente, presidente, gritaban vivas y le manifestaban su apoyo y simpatía.