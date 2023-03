Integrantes de la 75 Legislatura de Michoacán reiteraron el respaldo del Congreso del Estado a la lucha contra la trata infantil, al signar una Carta Intención con la Asociación Civil Movimiento Viva México, para trabajar en favor de las niñas y los niños en la lucha por erradicar la explotación sexual.

Las legisladoras Julieta García Zepeda, Daniela de los Santos Torres, Rocío Beamonte Romero, Laura Ivonne Pantoja Abascal, Andrea Villanueva Cano, Luz María García García y el diputado Jesús Hernández Peña, firmaron el documento en apoyo.

En el Salón de Recepciones, la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Julieta García Zepeda, dio la bienvenida al activista Eduardo Verástegui Córdoba, quien junto con el director general de dicha asociación, Ferdinand Isaac Recio López, firmaron el documento.

Con dicho compromiso, el Poder Legislativo michoacano unirá esfuerzos para impulsar las reformas necesarias para combatir el flagelo que, de acuerdo con sus cifras, mantiene a México en el primer lugar mundial, en donde cada 23 minutos un menor de edad es arrebatado de su hogar y es sometido sexualmente hasta 15 veces al día y por muchos años.

La diputada Daniela de los Santos, reconoció la voluntad política de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política, así como de sus compañeras diputadas, que permitió suscribir al Congreso local con los trabajos que impulsa la Asociación Civil Viva México.

Resaltó el trabajo realizado desde las comisiones del Congreso del Estado para evitar el abuso infantil, como lo es la iniciativa para que en los hoteles se acredite la identidad de los menores, la atención de la salud mental, la creación de centros de justicia para niños y adolescentes, así como el fortalecimiento de las procuradurías del menor.

Refirió que si bien falta mucho por hacer, la actual legislatura tiene interés de proporcionar los ordenamientos jurídicos que brinden mayor protección a la niñez.

Al tomar la voz, la diputada Luz María García García reconoció la cruda realidad que retrata la película “Sound of Freedom” sobre la trata infantil, “es inevitable ver en esos rostros a nuestros hijos y nietos; es un tema muy, muy fuerte y desde la Comisión de la Familia estaremos trabajando y luchando para acabar con esto”.

La diputada Laura Ivonne Pantoja, indicó que como legisladores no pueden voltear a otro lado. “Creo que aquí vamos a empujar juntos, en este Congreso las niñas, los niños y los adolescentes van a encontrar aliados que vamos a trabajar en equipo para que las leyes los protejan”.

Andrea Villanueva expresó su reconocimiento por la película que duró 8 años en producirse y dijo que el tema abordado es una problemática que les obliga a tomar también cartas en el asunto. De igual forma, le señaló al también actor que, en el Congreso del Estado, cuenta con 25 mujeres aliadas y con 15 hombres doblemente obligados con la causa.

En su oportunidad, Rocío Beamonte refrendó su compromiso para trabajar en dichos temas, con la intención de sumarse a la tarea en la que está segura, sin distingo de colores partidistas, se unirá cada uno de los diputados de la actual legislatura.

Jesús Hernández se congratuló por la firma de la carta intención e hizo un reconocimiento por el trabajo que desarrolla la Asociación por la noble causa que exige y demanda el trabajo de todos.

Finalmente, el activista Eduardo Verástegui agradeció al Congreso del Estado por abrir sus puertas y sumarse. “Hay temas en los que debemos sumamos todos, porque de no hacerlo es más peligroso, los niños no tienen partido, no tienen color y no están a la venta”.

Explicó que el movimiento que representa es la suma del arte con la política y la ética que contribuye a salvar vidas y que el tema de la explotación infantil debe ser una prioridad del gobierno y la sociedad civil, y desde el legislativo se puede hacer mucho, al cuestionarse si en el tema de la trata los castigos son suficientes.

“Ustedes son los representantes del pueblo y pueden trabajar en unidad por los más vulnerables, por los niños”, les convocó.