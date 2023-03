La Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), organizó el Foro de Análisis del Plan B de la Reforma Electoral, en donde se contó con conferencistas expertos en el tema y quienes coincidieron en señalar que el Plan B es una masacre a la democracia y atenta contra el estado de derecho.

En este foro estuvieron participando la diputada federal Elizabeth Pérez; el fundador del PRD y Consejero Nacional, Rafael Hernández Estrada; la ex diputada federal, Verónica Juárez Piña; la ex diputada federal y fundadora de la red Nosotras tenemos otros datos, Patricia Olamendi, el Presidente del PRD, Octavio Ocampo Córdova, y fue moderado por Deborah Romero, integrante de la Organización Nacional de Mujeres del PRD.

Octavio Ocampo, presidente del PRD, destacó que el PRD tiene la calidad moral para salir a defender la democracia, y explicó que por la vía legal y pacífica el PRD seguirá dando la batalla, vamos a seguir alzando la voz porque, -dijo-, “no podemos permitir en nuestro país iniciativas regresivas, centralistas y que pongan en riesgo lo que tanto nos costó construir a las y los mexicanos”.

La ex diputada local por el PRD, Verónica Juárez Piña, expresó que esta iniciativa del Plan B atenta contra tantas luchas y avances que se han logrado desde el PRD. “Con el plan B se amenaza el tener elecciones libres transparentes, que fue uno de los logros del PRD, el quitarle al gobierno el control de las elecciones; con esta reforma se desmantela el INE y se vulneran derechos ya alcanzados”, afirmó Juárez.

De su parte, Rafael Hernández Estrada, fundador del PRD, pormenorizó los puntos del Plan B que violentan la Constitución, como el hecho de que ahora los gobernantes podrán intervenir en campañas y hacerse promoción personalizada que viola el principio de equidad; además, de que con el Plan B podrán participar varones acosadores sexuales, deudores alimentarios y quienes tengan antecedentes de violancia hacia la mujer. El atentado a la autonomía e independencia del INE.

La diputada federal, Elizabeht Pérez, informó que el Plan B vulnera los derechos electorales de los grupos vulnerables y de las mujeres, como el derecho al voto libre y soberano, al debido proceso legislativo, la certeza de nuestro voto, vulnera condiciones de equidad, la autonomía del INE, y los derechos de las mujeres, el libre ejercicio de la igualdad sustantiva.

La ex diputada federal y fundadora de la red Nosotras tenemos otros datos, Patricia Olamendi sostuvo que el Plan B es una masacre a la democracia y atenta contra el estado de derecho, que vulnera los derechos de las minorías, y que va encaminada a que el “rey del cash” asegure que seguirá gobernando su grupo en el 2024.

“Las minorías tienen derecho a participar en la toma de decisiones, esa es la democracia, y con el Plan B se elimina la participación de los pueblos originarios, y ésta es una razón para exigir la inconstitucionalidad”, compartió Olamendi, quien consideró que el PRD tiene la obligación ética y moral de luchar contra esta reforma, a favor de la democracia y derechos humanos.

Este día el PRD nacional presentó una controversia constitucional contra el segundo paquete de reformas del plan B electoral, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 2 de marzo, y que comprende cuatro leyes: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; Ley General de Partidos Políticos; Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Se contó con la presencia de las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva: el Secretario general del PRD, José Guadalupe Aguilera Rojas; Helder Valencia Soto, secretario de Planeación Estratégica y organización interna; Brissa Arroyo Martínez, secretaria de Comunicación Política; Martha Lilia Cortés Rangel, secretaria de Gobiernos y Asuntos Legislativos; Verónica Naranjo Vargas, secretaria de Igualdad de géneros; las diputadas locales, Julieta Gallardo y Lupita Díaz; la diputada federal, Edna Díaz; el Senador Antonio García Conejo, el ex senador y ex dirigente del PRD, Antonio Soto, dirigentes municipales del PRD, militancia, lideresas y liderazgos, ex alcaldes, y demás invitados.