En los últimos ocho meses se han liberado 5 mil 309 personas privadas de la libertad que no cometieron delitos graves, informó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

Al presentar el reporte quincenal de seguridad en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, detalló que de esa cifra, 5 mil 66 personas que permanecían en centros penitenciarios fueron preliberadas y 243 por amnistía.

Entre ellas, mujeres, adultos mayores, personas con enfermedades-crónico degenerativas, con discapacidad permanente o en pobreza, indígenas, víctimas de intimidación o discriminación.

También dio a conocer que del 17 de febrero al 6 de marzo de este año, 278 fueron preliberadas de forma anticipada y 10 por amnistía.

“Estas acciones que se llevan a cabo son para tramitar este tipo de libertades y amnistías a personas que no han cometido delitos graves y que no pudieron pagar un abogado en ocasiones, que no tienen un traductor o que han enfrentado otro tipo de dificultades jurídicas.

Se trata, de acuerdo a la instrucción del presidente López Obrador, de hacer justicia, agregó.