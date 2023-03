El Secretario del Medio Ambiente de Michoacán, Alejandro Méndez y el Director de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, Roberto Arias, coincidieron hace unos días al señalar que la entidad tendrá este año 2023 sequía y calor, como pocas veces se ha padecido.

Ese es el panorama climático en términos generales para Michoacán, pero en particular quiero hacer visible lo que están sufriendo las niñas, niños y adolescentes en la zona sierra costa de la entidad, sobre todo en aquellos municipios siniestrados por los sismos de septiembre del año pasado que dejaron destruidas 84 escuelas de acuerdo a cifras del propio gobierno de Michoacán.

¿Cómo le están haciendo los infantes para estudiar? Lo están haciendo de manera indigna. Así de simple y así de ofensivo.

El gobierno de Michoacán se había comprometido a reconstruir las escuelas y aulas desde noviembre pasado, pero eso no ha sucedido y los estudiantes están tomando sus clases en carpas donadas por la UNICEF, en toldos de empresas refresqueras, debajo de los árboles o en los patios al aire libre. Además de esto, las temperaturas van de los 36 y hasta los 40 grados celcius a la sombra a las 12:30 hrs del día, lo cual provoca que tengan que suspender las jornadas escolares a medio día porque nadie resiste estas temperaturas que exponen la salud y vida de las personas.

Leopoldo Reyes Tavera, director de la escuela primaria de Boca de Apiza, localidad de Coahuayana, Michoacán me confesó que tienen un solo baño “hechizo” para 60 niñas y niños, pero algunos estudiantes comienzan a enfermar porque se aguantan las ganas de ir al baño ya que no quieren compartir un único baño. Desde luego, las autoridades les prometieron levantar las aulas y los baños desde el año pasado, pero eso no ha sucedido.

Todo esto no me extraña. En realidad, me parece normal, considerando que los gobiernos de Morena y el propio Presidente de México lo que menos hacen es ayudar a los más necesitados. Les muestro pruebas que ha dado a conocer el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) que presentó el “Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2022 (IEPDS2022)”.

a) López Obrador está beneficiando más a los ricos. La entrega de apoyos sociales para personas más ricas pasó de 1.7% en 2018, a 5.7% en 2020. Es decir, creció la población rica que dijo recibir uno o más programas sociales un 3.3%

b) López Obrador está perjudicando más a los pobres. La entrega de apoyos se redujo del 20.9% que en 2018 decía recibir apoyos, a 13.3% que en 2020 aseguró recibirlos.

Entonces no es raro que la gente de la sierra costa de Michoacán esté olvidada y que las niñas y niños estudiantes estén siendo expuestos a peligros de vida. Ese es el verdadero rostro de los gobernantes de Morena y el rostro de sus aliados.

