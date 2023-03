Ante la reciente salida del diputado Víctor Manuel Manríquez del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y su posible adhesión al Partido Movimiento Ciudadano (MC), el dirigente del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la entidad, Juan Pablo Celis Silva, consideró que el Sol Azteca busca adquirir una franquicia en el naranja,

Se los habíamos dicho, el tema de Carlos Herrera es una simulación únicamente, (…) no me quita el sueño, seguimos en la ruta de fortalecer el partido, le compraron un partido a su amigo.

En este sentido, refirió que se debería de cuestionar a los integrantes de Movimiento Ciudadano sobre las imposiciones que se están buscando realizar dentro el partido, y que hasta el momento han tenido como resultado la salida de sus filas de algunos de sus simpatizantes desde el llegada de Carlos Herrera Tello, ex candidato de la alianza PRD-PRI-PAN.

Por lo cual, si bien dijo que las puertas del partido se encuentran abiertas para recibir a aquellos inconformes, se deberá de analizar los perfiles y su convicción de añadirse a las filas de la Cuarta Transformación.

Cabe recordar que semanas atrás el alcalde de Yurécuaro, Moisés Navarro, salió del Partido Naranja por su inconformidad con la llegada de Herrera Tello y se unió al Partido Guinda, toda vez que se prevé no únicamente llegue Víctor Manríquez a MC, si no también el diputado ex panista Oscar Escobar Ledesma.