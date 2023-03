Juan Pablo Celis Silva, dirigente del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Michoacán, señaló que si la ciudadanía de a pie se informara de manera certera en cuanto a lo referente del Plan B de la reforma electoral, ya que consideró que este planteamiento normativo se ha visto envuelto en una serie de mentiras en cuanto a los alcances que podría tener.

“La élite se vale de engañar a la gente, hay que ver quienes están al frente de esto, la élite que engaña y roba, que no lucha por la democracia. Son cómplices y son compañeros de Genaro García Luna, no tienen la menor vergüenza en hacerlo, no tienen cara, pero es un país libre y con libertades”, agregó.