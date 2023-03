El dirigente de Movimiento Ciudadano (MC) en la entidad, Antonio Carreño Sosa, denunció que durante la manifestación que se registró en la capital michoacana el pasado fin de semana se registraron agresiones verbales contra los asistentes, con palabras altisonantes y en voz alta.

Refirió que dichas aseveraciones lo dejaron perplejo ante la magnitud de los insultos que podrían haber provocado se “calentaran los ánimos” entre los opositores y quienes se dieron cita en esta marcha que no solo se llevó a cabo en Morelia, si no también en mas de cien ciudades de la República Mexicana.

El dirigente partidista refirió que el tema que concentro a la multitud en más de cien ciudades fue la defensa de la democracia, por lo cual no debe de ser polarizada, ya que que lo único que continúa pidiendo la ciudadanía son elecciones libres y garantizadas con un árbitro que tenga la capacidad operativa y jurídica.

“Me toco mucha gente que iba pasando y empezaba a agredirnos y a decirnos cosas con palabras altisonantes, decían que no hemos abierto los ojos, fue agresividad que me dejó perplejo, (…) México es de todos y el gobierno es para todos, el sueño es el mismo, lo he dicho varias veces el enemigo no es Andrés Manuel, el enemigo son las formas y el atentado contra la democracia”, lapidó.

Cabe destacar que a esta manifestación acudieron los integrantes de Movimiento Ciudadano como participantes en general, ello sin portar los logos partidistas.