El dirigente del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Juan Pablo Celis Silva, afirmó que lo que busca esta fuerza política es justicia para el pueblo michoacano, más no una venganza contra el ex mandatario Silvano Aureoles Conejo.

Ello ante las recientes investigaciones que fueron dadas a conocer en torno a su administración, en las cuales se tiene un boquete financiero de 12 mil millones de pesos durante el último año de su administración.

Por lo cual, Celis Silva consideró este recurso pudo haberse utilizado para las estrategias que se implementaron durante las pasadas elecciones, y con ello, evitar la llegada de la Cuarta Transformación en la entidad.

En este sentido, acotó que todos los michoacanos son conscientes de los excesos del ex mandatario perredista, entre los que señaló trajes de 200 mil pesos y caballos finos.

“Tienen que ir saliendo (boquetes financieros) y que se canalicen por la vía legal, no queremos un tema mediático, esta en mano de las autoridades como va corriendo, no es facultad del pueblo, ni del gobernador, (…) no es venganza lo que nos mueve, ni darle argumentos”, agregó.