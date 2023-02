Morelia, Michoacán; 17 de febrero de 2023.- La pista y campo del Complejo Deportivo Bicentenario, serán el punto de encuentro este fin de semana, para que alrededor de 350 atletas provenientes de diversos municipios de Michoacán, busquen un boleto a la fase macro regional del proceso de los Juegos Nacionales CONADE 2023.

El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide), se ha reiterado como un aliado de los deportistas locales, por lo cual, como parte de la coordinación con la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid), se facilitaron las instalaciones para la celebración del evento.

En el evento, se esperan alrededor de atletas, provenientes de los municipios de Zitácuaro, Ciudad Hidalgo, Maravatío, Quiroga, Zacapu, Zamora, La Piedad, Pátzcuaro, Uruapan, Apatzingán, Buenavista y Lázaro Cárdenas, entre otros, quiénes se medirán en las categorías, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18, Sub 20, Sub 23 y Libre, en ambas ramas.

El programa de competencias, que dará inicio el sábado en punto de las 08:00 horas, incluye pruebas de pista como los 100, 200, 400, 800, mil 500, 3 mil, 5 mil y 10 mil metros planos, así como 100, 200 y 400 metros con vallas y 3 mil metros con obstáculos; además de las de campo como lanzamiento de jabalina y martillo, impulso de bala, salto de longitud y de altura.

La etapa macro regional, se celebrará en el mes de mayo en la Ciudad de México, mientras que el atletismo en los Juegos Nacionales CONADE 2023, tendrán verificativo en Tabasco, en el mes de junio.