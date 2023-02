Un tiroteo en una universidad en Michigan, Estados Unidos, en la noche del lunes dejó al menos tres muertos y cinco heridos, informó la policía, mientras fuerzas de seguridad de la ciudad East Lansing buscaban a un sospechoso solitario, armado y enmascarado.

La policía reportó el deceso del sospechoso a primera hora del martes, cuatro horas después de los primeros disparos en Berkey Hall, un edificio académico, y después cerca, en el MSU Union, un centro popular para comer o estudiar.

“Esta noche estamos viviendo una auténtica pesadilla”, indicó Chris Rozman, subdirector interino de la policía del campus.

En su cuenta de Twitter, la policía de la universidad confirmó que el ataque dejó al menos tres muertos y cinco heridos.

An ongoing emergency is taking place at Michigan State University with an active shooter currently reported on the campus.#michiganstate #michiganstateuniversity #MichiganStateUniv #MSU #ActiveShooter #BreakingNews pic.twitter.com/nnn3bjA9sh

— The Mail Madras (@themailmadras) February 14, 2023