El secretario general del comité estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán, Javier Estrada Cárdenas, envió un mensaje a los diputados integrantes de la bancada blanquiazul en el Congreso de Michoacán, y les solicitó apegarse a la legalidad en los temas referentes a la Auditoría Superior de Michoacán.

Sobre una posible destitución de Miguel Ángel Aguirre Abellaneda al frente de la ASM, el panista afirmó que únicamente se ha mantenido en una especulación ya que actualmente no se cuenta con información por parte de los legisladores al comité estatal.

Es la primera vez que lo escucho y no tenemos información al respecto, no podemos defender al auditor y no podemos acusarlo, porque todavía no tenemos los elementos para tal situación, tenemos que analizarlo si es que alguno de los grupos dentro del congreso así lo plantea, se escuchan muchas cosas, pero llegara el momento que le demos el análisis correspondiente.