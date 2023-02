En UNIDAD el Partido de la Revolución Democrática (PRD), celebró el Quinto Pleno Ordinario del XI Consejo Estatal, en donde se refrendó que el PRD está vigente y preparado para conquistar a la ciudadanía en el 2024.

Con la presencia de Consejeras y Consejeros, autoridades locales del PRD, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, el Consejero Nacional y ex gobernador, Silvano Aureoles Conejo, además de dirigentes perredistas en los municipios, el Presidente del PRD, Octavio Ocampo Córdova, rindió su informe de labores correspondiente al año 2022, dando cumplimiento a lo que señalan los estatutos del PRD, y previamente se proyectó un video con las principales actividades realizadas en este período.

Hemos conjugado esfuerzos en la dirigencia estatal, hemos dejado a un lado y atrás intereses que tal vez parecieran grupales, y hemos cerrado filas en torno de nuestro partido, poniendo por encima de cualquier cosa, la premisa de la unidad, entender que la unidad será la clave del éxito y que solo con la unidad vamos a lograr conquistar a la sociedad.

Destacó que el PRD vive una etapa distinta, que pareciera compleja pero que es también un nicho de oportunidades, y ese sentido hizo un amplio reconocimiento a la militancia, a los dirigentes municipales, liderazgos, por el trabajo que día a día realizan.

Aquí ha estado el PRD, el perredismo, fajándosela por Michoacán, rajándose en el territorio y sin soltar a la militancia, lo que nos ha permitido mantenernos como la primer fuerza política en el estado de Michoacán, y como oposición hemos sido responsables y no nos hemos callado.

En su intervención, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, habló del contexto nacional que se vive con la coalición, y en ese sentido aseguró que: “De ninguna manera, el PRD no va aceptar un trato en que el nos quieran colocar como un partido que puede ser dañino en la coalición”, y reiteró que el PRD pugnará por un método democrático para designación de candidaturas.

Explicó que el PRD ha jugado en la alianza por responsabilidad con el país y por bien de México, porque cuando el PRD va solo obtiene más votos, “Desde aquí lo decimos, no vamos aceptar imposición de resolutivos de otros partidos, debe haber decisiones colegiadas, porque, en todo caso, o replanteamos las alianzas o vamos solos. A nada le tenemos miedo”, aseveró Zambrano.

De su parte, el fundador del PRD, Consejero Nacional y ex gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, pormenorizó las accciones que ha emprendido en su proyecto de Nación Por Amor a México, y de fortalecimiento de PRD.

“Tenemos que levantar la voz, y defender lo fundamental, la libertad y los derechos de las mexicanas y mexicanos, no permitir que se imponga la dictadura. No vamos a bajar la guardia, no vamos a descansar hasta recuperar a Michoacán y vamos a seguir recorriendo el estado y sin descuidar la ruta nacional”, afirmó Aureoles, quien insistió en la necesidad de construir un gran frente opositor rumbo al 2024 para sacar a morena de Palacio nacional.

Durante el Quinto Pleno Ordinario del XI Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Michoacán, por unanimidad se aprobó el presupuesto anual para el ejercicio fiscal 2023 y el Plan de Trabajo de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE), y se dio lectura al resolutivo de apoyo a las elecciones del 2023 en Coahuila y Estado de México.

Estuvieron presentes: José Guadalupe Aguilera Rojas, Secretario General del PRD; Brissa Arroyo, Secretaria de Comunicación Política; Verónica Naranjo Vargas, de Agenda de igualdad de género, Diversidad Sexual, Derechos Humanos, de las Juventudes, Educación, Ciencia y Tecnología; Martha Lilia Cortés Rangel, Secretaria de Gobiernos y Asuntos Legislativos; Helder Valencia Soto, Secretario de Planeación Estratégica y Organización y Luis Manuel Magaña Magaña, Secretario de Asuntos Electorales y Política de Alianzas.