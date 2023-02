Los padres de Frida Santamaría, Patricia García y Eduardo Santamaría, continúan en la lucha para exigir justicia por el asesinato de su hija el pasado 18 de junio del 2022, y en esta ocasión solicitaron se cambie al magistrado que fue asignado al caso, ya que es originario de Sahuayo, y ello, consideraron podría afectar el proceso.

Como ha venido suscitándose todo esto es con demasiada manipulación e impunidad, creemos que no es lo más conveniente para el caso de mi hija (que se mantenga el magistrado), se hace la audiencia hoy, hoy mismo se debe de contestar si se acepta o no lo que estamos solicitando, la apelación se metió en tiempo y desafortunadamente lo hicieron muy a su conveniencia y no la enviaron a Morelia.