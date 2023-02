Cada semana serán dados a conocer cinco nombres de los traidores a la democracia y al Cardenismo, aseveró el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien en esta ocasión, nombró al presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, el mandatario michoacano, Alfredo Ramírez Bedolla, el Secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, “el ratero más grande de Michoacán y administrador de los moches de Juanito”, Eloy Vargas Arreola y Graciela Andrade.

El perredista afirmó que AMLO vive en otro mundo tomando en cuenta una realidad alterna desde una mentira que es reforzada por “sus esbirros y lacayos”, entre los que señaló directamente a lo anteriormente mencionados, y por el “narcopartido” del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“El gobierno de López Obrador no es de izquierda, ni democrático, es un régimen que se alimenta de la mentira, de la persecución, de la sumisión y corrupción, (…) decir que la democracia nació con el triunfo de AMLO, no solo es una mentira, si no una mezquindad”, agregó.