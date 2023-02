En unidad, con gran compromiso y con un trabajo cercano a la gente, vamos a recuperar el territorio amarillo en 2024, destacaron integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en Michoacán, en el municipio de Coahuayana, durante el convivio de inicio de año organizado por la familia perredista en este municipio.

En este acto, en donde estuvieron presentes Marco Antonio González, Delegado Especial del PRD, la Presidenta del PRD en el Municipio, Socorro Bueno Gil, la regidora Isabel Hernández, ex presidentes municipales, liderazgos y militancia, se refrendó la voluntad de caminar unidos rumbo al proceso electoral del 2024.

Martha Lilia Cortés Rangel, Secretaria de Gobiernos y Asuntos Legislativos del PRD, habló del importante trabajo que se ha venido realizando en el PRD, desde la llegada del Presidente, Octavio Ocampo y el Secretario General, José Guadalupe Aguilera Rojas, así como las Secretarias y Secretarios de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE).

Destacó que desde el PRD estatal existe el acompañamiento a los municipios para que puedan ir tomando sus propias decisiones y de manera autónoma, y con ello, garantizar que las candidaturas en el 2024 tengan el respaldo de la ciudadanía.

Aquí en Coahuayana tenemos el compromiso de seguir apoyándoles para que en el 2024 podamos recuperar el municipio; sabemos que hay capacidad y que podemos lograrlo, vamos a seguir con este trabajo y esta lucha para ganar.

Cortés Rangel recordó que en Coahuayana los gobiernos municipales del PRD han sabido gobernar, han entregado resultados y han mejorado la calidad de vida de sus habitantes.

De su parte, la Presidenta de la Dirección Municipal Ejecutiva (DME) del PRD, Socorro Bueno Gil, dio la bienvenida a la militancia, a las autoridades partidistas, así como a los ex presidentes municipales, Ramón Gómez Abundiz y Porfirio Mendoza Zambrano, de quienes dijo, su legado permanece vigente en el municipio.

Podemos ir siempre un paso adelante, el PRD, es fuerte, es amigo, es confiable, no traiciona a su gente y aquí demostramos que mejorar, construir y avanzar si se puede unificando fuerzas.

Socorro Bueno enfatizó que en Coahuayana , el PRD más que un partido es un equipo, una familia con grandes mujeres y hombres que luchan y trabajan para ser mejores cada día, “y es posible que aquí entre nosotros se encuentre la persona que nos representará en el 2024 que ya está a la vuelta de la esquina”, apuntó.

Agradeció a las y los integrantes del PRD en el municipio y a todos los que hicieron posible este convivio anual en donde también se entregaron reconocimientos a militantes destacados.

Estuvieron presentes el ex regidor Andrés Rafael Aguilar Mendoza y secretario general del PRD en el municipio, Martha Leticia Maldonado Hernández, Orlando Mercado Suazo, Fernando Trujillo Martinez, el ex candidato a presidente municipal, ex síndico, ex regidor y ex dirigente del PRD municipal, Saúl Onofre, así como liderazgos del municipio.