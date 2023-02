La diputada por el Distrito 05 por Paracho, Erendira Isauro Hernández, expresó su solidaridad y compromiso para empujar desde el Congreso del Estado, las mesas del trabajo que permitan perfeccionar la legislación y la política de prevención de desaparición de personas, y dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Organización de Nacional Unidas (ONU) en la materia.

En su carácter de vicepresidenta del Congreso del Estado de Michoacán y al asistir a la presentación del Informe del Comité contra la Desaparición Forzada en México por Alan García Campos, coordinador de la Unidad Legal y de Análisis de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, destacó que existe una deuda histórica con las familias de las personas desaparecidas y sus familias.

Manifestó que existen áreas de oportunidad para visibilizar la dimensión del fenómeno de la desaparición en México, ya que las cifras revelan que en Michoacán existen cerca de 5 mil personas desaparecidas y más de 52 mil cuerpos sin identificar en el país.

En su intervención para abrir el foro, la diputada local, expresó que el Congreso de Michoacán es el espacio del pueblo, dijo que esta presentación servirá para que puedan realizarse acciones por parte de este poder y a favor del estado.

“Servirá para la erradicación de este delito, porque no podemos decir que no existe en el país, ya que la desaparición forzada va desde un arresto, secuestro, una detención o cualquier otra forma de la privación de la libertad, no reconocida e incluso a veces ejecutada por agentes del estado, servidores públicos, o quienes al amparo del poder sigue haciendo que este flagelo sea más común de lo que pensamos”, sentenció.

Señaló que esta aportación realizada desde la ONU será benéfica para el estado, ya que muestra desde las entrañas la crudeza de esta realidad que no puede esperar más para ser atendida.

Durante el encuentro convocado por la diputada del Partido del Trabajo, Brenda Fraga Gutiérrez, y colectivos responsables en la búsqueda de personas desaparecidas en la entidad, Eréndira Isauro expresó su acompañamiento para lograr que en Michoacán sé de seguimiento a cada caso, se logre establecer acciones contundentes para garantizar su acceso a la justicia y atender esta crisis de desapariciones.