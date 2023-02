Mejorar la conectividad en puntos estratégicos de Morelia, es una prioridad para el Gobierno Municipal, por ello, fueron inauguradas oficialmente dos vialidades que a partir de ahora conectarán con la Avenida Solidaridad, mejorando así el paso de vehículos en esta zona de la capital.

El Alcalde, Alfonso Martínez, acompañado de funcionarios municipales y vecinos, supervisó los trabajos que se llevaron a cabo en Avenida Solidaridad, en el tramo desde Calzada Juárez hasta García Obeso, en donde se invirtieron poco más de 8 millones de pesos para construir una superficie de rodamiento de concreto hidráulico.

En ese sentido, el Presidente Municipal aseguró que la intervención de la vialidad era vital por el deterioro que presentaba y por el riesgo de deslizamiento, debido al desgaste por la falta de mantenimiento.

Aseguró que la colonia Ventura Puente es una importante zona de detonante comercial “de gente trabajadora, talentosa” por lo que se hizo una obra de calidad e integral en una de las colonias más antiguas de Morelia.

El éxito de un buen gobierno, una buena ciudad en expansión, como hoy estamos en Morelia, no solamente consiste en hacer obras en donde no tienen pavimento o no hay drenaje o no hay electrificación, también consiste en arreglar las colonias que por los años, sus servicios ya están deteriorados.