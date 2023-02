El dirigente del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Michoacán, Juan Pablo Celis Silva, abrió las puertas de esta institución política para aquellos militantes decepcionados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la entidad, sin embargo, la cerró para aquellos “terratenientes” y cómplices del ex gobernador michoacano, Silvano Aureoles Conejo.

Celis Silva consideró que quienes quedan dentro del Sol Azteca se saben derrotados y así lo han expresado en los comentarios donde aseguran, que prefieren perder solos, que perder acompañados, por lo cual, se mantienen únicamente a la espera de tener acceso a alguna regiduría o plurinominal.

“Son bienvenidos en Morena, los militantes de a pie, no los terratenientes que es lo único que quedó en el PRD, puros cómplices de Silvano Aureoles, solo los toman en cuenta para las regidurías, (PRD) perdió el rumbo y todo de manera ideológica, no les interesan los militantes, ni la gente del PRD y no hay proyecto”, agregó.