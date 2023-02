Las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), comparten el siguiente POSICIONAMIENTO, en respaldo a la dirigencia nacional, y destacan que el PRD no avalará mecanismos antidemocráticos o acuerdos tomados por dos partidos políticos.

Ante los procesos políticos en curso en el 2023-2024 el PRD reitera:

1. Que seguirá de la mano de la sociedad civil para que pensando en las candidaturas principales para el 2024 se deposite en manos de la sociedad civil la elaboración de un procedimiento democrático, abierto, transparente e incluyente para que sea ella la que organice el proceso de selección de estas candidaturas y no sea conducido por uno o dos partidos o ninguno de los partidos de una coalición.

2. Nosotros como PRD dejamos muy claro que mantenemos nuestra vocación unitaria para en primer lugar ganar las elecciones juntos, cómo coalición en el Estado de México y Coahuila y que no nos distraigan otros elementos.

3. Rumbo al 2024, igualmente, estamos convencidos de que debemos fortalecer la coalición Va por México, e incluso ampliarla con otras fuerzas políticas y de la mano de la sociedad civil para que juntos, partidos políticos y sociedad civil, confirmemos esa amplia coalición político-social de corte democrático y progresista.

4. Igualmente, en relación con lo que está en curso para la reforma electoral regresiva del obradorismo, nos mantenemos firmes en la defensa del INE, de las instituciones democráticas y por lo tanto también interpondremos nuevas acciones de inconstitucionalidad cuanto completen el regresivo y antidemocrático plan b, para acudir ante la Corte y demandar la anulación de las mismas.

5. Igualmente, en esta misma perspectiva estaremos juntos para que como coalición parlamentaria en San Lázaro, votemos en un solo sentido, todos, para que los consejeros electorales que resulten del proceso interno en la Cámara de Diputados el próximo mes de abril de este año, sean los mejores perfiles para estar al frente del Instituto Nacional Electoral.

6. En consecuencia con ello, estaremos como PRD, caminando del lado de la gente en el Zócalo el próximo domingo 26 de febrero.

Por ello convocamos a la sociedad civil organizada, a ciudadanas y ciudadanos que militen o no en partidos políticos, sin distinción de banderías, para que nos concentremos en todas las plazas públicas del país en defensa de nuestra democracia, en defensa de las instituciones republicanas de nuestro país y, a decir claramente que ¡Mi voto no se toca! ¡El INE no se toca! Y ¡Mi voto no se toca!