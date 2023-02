Dentro del informe de fiscalización de las cuentas públicas del periodo 2021 que fue entregado por el titular de la Auditoría Superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, a la Comisión Inspectora del Congreso Local, se sustentaron de manera preliminar 2 mil 678 observaciones, de las cuales 695 corresponden al nivel estatal y mil 983 a administraciones municipales.

Dentro de los ayuntamientos señalados y con mayor número de observaciones se encuentran: Pátzcuaro, Morelia, Zamora y Uruapan, mientras que las dependencias estatales son: la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) y la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA).

En el ámbito estatal, se observó que los recursos ejercidos asignados a programas no cuentan con evidencia documental de justificación y también existe una falta de comprobantes digitales.

En el ámbito municipal, se pudo constatar que los recursos ejercidos no cuentan con evidencia física y comprobatoria de su aplicación, la falta de transparencia de recursos y su destino, y la mala calidad del puente construido en la Avenida Siervo de la Nación.

El titular del órgano fiscalizador puntualizó que en esta obra, se continuará con los análisis para conocer las condiciones en las que se encuentra a partir del próximo 14 de febrero, ya que previo a que se retomara la construcción por la administración municipal, la ASM señaló deficiencias en la estructura tras una serie de estudios de laboratorio que comprobaron que no era de buena calidad.

Yo creo que si lo corrigieron por que estábamos en contacto con el municipio de Morelia, pero hasta que no se tenga la documentación legal no se puede decir que se realizó, se continuará a partir del 14 de febrero, ya que antes se encontraba la obra en proceso y no se podía determinar hasta que no estuviera terminada.