El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, aportará a la coalición una estructura de verdad y no una simulada, aseveró el dirigente del tricolor en la entidad, Guillermo Valencia Reyes, quien aseguró que si bien esta unión se mantiene potente y competitiva a nivel federal, no se debe de tener un pretexto trabajar en la estructura de cada partido.

Por lo cual, hizo un llamado al dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la entidad, Octavio Ocampo Córdova, para que en caso de que “no les den los números” dentro de esta fuerza política, se inicie con el reforzamiento de su militancia, ya que consideró desde el Sol Azteca se ha tomado una postura soberbia y se ha subestimado a la Alianza opositora.

“Deberían ser los más interesados en construir una colación, el PRI tiene fortaleza de ir solo y ganar distinto, el PRD no. (…) Si a ellos no les dan los números, que se pongan a fortalecer a su militancia y apostarle a la coalición, no escupir para arriba porque luego le va caer en la frente y se va a comer sus palabras (Octavio Ocampo), nosotros que tenemos estructura y capacidad no andamos de soberbios subestimando la coalición”, lapidó.