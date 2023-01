Una camioneta presuntamente relacionada en un secuestro fue asegurada por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), esto tras catear el Rancho La Joya, ubicado en el municipio de Lagunillas.

Cabe recordar que en días pasados arribaron autoridades policiales y militares a dicha propiedad localizada frente a la población de San José Coapa, entre las comunidades de El Bajito y Ojo de Pastores.

En su momento, a través de redes sociales, se dijo que el rancho pertenecía al ex gobernador Silvano Aureoles Conejo, quien salió a desmentir tal situación mediante su cuenta de Twitter.

De igual manera, se supo que en la propiedad estaban tres escoltas del ex mandatario, pero hasta el momento se ignora qué es lo que hacían en el sitio.

Luego de que Aureoles Conejo se deslindó del rancho, se conoció que el lugar pertenece al productor aguacatero Valentín Rodríguez, quien en una entrevista telefónica reveló lo siguiente:

“Hubo un reporte en C5i de privación ilegal de la libertad, señalando unos vehículos que están aquí en el rancho de mí propiedad, acude la Policía Michoacan a revisar y revisan y no hay nada, no sé quién reportó los vehículos, les di la facilidad de que entraran al rancho revisaran y aquí están todavía”, detalló Valentin Rodríguez. Informando además que procedería de forma legal los delitos que resultarán. Manifestó además que tiene muchos amigos ex gobernadores, entre ellos Silvano Aureoles.

Recientemente, tras la inspección efectuada por los agentes de la Fiscalía, fue encontrada una camioneta presuntamente utilizada en un hecho ilícito, así que quedó decomisada y a disposición de la instancia competente.