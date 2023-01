Saber elegir pareja es una de las cosas que puede ayudar a que la relación fluya de manera adecuada, muchas relaciones se dan por el impulso de satisfacer placeres emocionales y/o sexuales, por no sentir la soledad o porque no se sabe estar sin una pareja. Un estado emocional sano va a permitir estar en condiciones de hacer una elección sana de una pareja.

Clara Coria menciona que aprendemos desde pequeñas que lo más importante es encontrar una pareja, independientemente del tipo de pareja que sea porque ya nos encargaremos nosotras de cambiarlo, transformarlo, mejorarlo, sanarlo y convertir a la bestia en un príncipe azul (sic).

A la gran mayoría de las mujeres se nos educa para que el amor de pareja sea la piedra angular de nuestra existencia, no la carrera profesional, ni la independencia económica, ni el desarrollo personal.

Aprendemos que el amor de pareja es lo más importante de nuestra vida, algo que hay que salvaguardar eternamente, a costa a veces de nuestro bienestar físico, emocional y psicosocial. Aprendemos que no somos seres completos, que necesitamos una media naranja que nos complete e interiorizamos un terrible miedo a la soledad. Aprendemos desde la más tierna infancia lo que Clara Coria denominó “la dimensión perversa del aguante”, aguantar por el qué dirán, aguantar por los hijos e hijas, aguantar por no quedarme sola, aguantar por dependencia emocional, aguantar por dependencia económica, etc. Someternos en aras del amor.

Sí después de una relación de maltrato no tenemos la posibilidad de hacer una terapia con una psicóloga/o especialista en violencia de género que nos muestre que estamos respondiendo a un patrón aprendido de sometimiento e indefensión ante la violencia y nos ayude a modificar ese patrón, la probabilidad de repetir relación con otro maltratador es altísima. Tenemos que trabajar el empoderamiento de las chicas, ayudarles a no caer en la trampa del amor romántico y a entender que los chicos y hombres con los que estén nunca van a cambiar por la voluntad de ellas, así que deben elegirlos bien desde el principio. Debemos interiorizar de una vez por todas que solo debemos elegir a aquellos que nos hagan sentir mejor acompañadas que solas. Y a tener bien claro que en el fondo nunca estamos solas porque somos una manada.

Lo anterior dicho por Clara Coria tiene mucho sentido porque desde pequeños vamos construyendo diferentes ideas y aprendizajes que van a marcar nuestra vida adulta, si se tiene un vínculo sano con papá y mamá hay más probabilidades de saber elegir pareja ya que vamos a depositar en él/ella aquello que de primer momento nos generó una identificación con quien desde la infancia nos sentimos protegid@s, si desde pequeños crecimos en un ambiente de violencia es muy probable que inconscientemente busquemos como pareja a alguien que siempre nos agreda o violente en cualquiera de sus formas (económica, psicológica, física, etc.) ya que aprendimos a normalizar todos aquellos actos de agresión, entonces ya no está mal la agresión desde ese aprendizaje en la historia de vida. Saber elegir pareja es uno de los principales actos de amor propio ya que te darás a la tarea de elegir a alguien que te haga sentir bien, te apoye, te acepte y esté dispuest@ a crecer contigo en todos los aspectos que necesites sin lastimarte, también es muy importante que acudas a terapia para identificar aquellos aspectos que son necesarios equilibrar en tu persona y hagas una buena elección.