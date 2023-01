Luego de que la noche de este martes trascendiera el cateo de un rancho en el municipio de Lagunillas, en el que se relacionaba al ex gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo, trascendió que dicha propiedad es del empresario y productor Valentin Rodríguez, según el mismo confirmó en entrevista telefónica para un medio de comunicación. Sin embargo durante las investigaciones en el sitio estaban 3 personas asignadas a la seguridad de Aureoles Conejo.

El extenso rancho se ubica frente a la comunidad de San José Coapa, entre las poblaciones El Bajito y Ojo de Pastores y aproximadamente a 3 kilómetros de la carretera Morelia – Pátzcuaro.

Según los primeros reportes que se tenían al respecto es que Sedena y autoridades estatales se encontraban cateando el inmueble presuntamente relacionado con el ex mandatario estatal.

Una vez en el sitio se pudo apreciar que efectivamente al interior se encontraban los uniformados revisando, mientras que en el acceso elementos de la Guardia Civil otorgaban seguridad perimetral para evitar que civiles accesaran al rancho.

Posteriormente a través de sus redes sociales Silvano Aureoles acusó persecución política en su contra y se deslindó por completo de la propiedad, señalando como falsos los señalamientos que lo vinculaban con dicha información.

Más tarde el productor, Valentin Rodriguez mediante una entrevista telefónica confirmó que el rancho en cuestión es de su propiedad y que incluso él se encontraba presente al momento del operativo en el que detalló que policías ingresaron ante un reporte sobre un caso de privación ilegal de la libertad.

“Hubo un reporte en C5i de privación ilegal de la libertad, señalando unos vehículos que están aquí en el rancho de mi propiedad, acude la Policía Michoacan a revisar y revisan y no hay nada, no se quien reportó los vehículos, les di la facilidad de que entraran al rancho revisaran y aquí están todavía”, detalló Valentin Rodríguez. Informando además que procedería de forma legal los delitos que resultarán. Manifestó además que tiene muchos amigos ex gobernadores, entre ellos Silvano Aureoles.

Sobre los resultados de la revisión, no se ha emitido información oficial por parte de alguna autoridad, sin imparto trascendió y fuentes cercanas al tema que durante la revisión fueron localizadas al interior 3 personas, asignada como escoltas al ex mandatario estatal, sin que se revelara que hacían en el lugar.

Por lo que se espera que durante las próximas horas las autoridades competentes, comuniquen sobre los avances en la investigación.