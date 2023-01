“Hoy estamos presentando una iniciativa para recabar firmas virtuales, para que en cuestión de días no solamente seamos decenas o cientos los que nos manifestemos, sino miles de personas las que hagamos sentir esa necesidad a nuestro gobierno”, señaló el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Valencia Reyes, respecto a la petición en change.org “Yo me sumo, #PorLaSiglo21”, para que esta Autopista se amplíe a cuatro carriles.

Recordó que fue construida en el gobierno del priista Ernesto Zedillo y fue hasta después de casi dos décadas que se realizó una ampliación de unos cuantos kilómetros, de Pátzcuaro a Zirahuén.

En ese sentido, dijo, hará las acciones que sean necesarias para que esta causa social se escuche y tome en cuenta y que muy pronto en el Presupuesto de Egresos de la Federación haya una partida especial para dar continuidad a dicha ampliación.

Valencia Reyes explicó que esta causa no solo es de las y los michoacanos, sino que también de los ciudadanos de Guerrero, porque la economía de Zihuatanejo se mueve gracias al turismo y que por esa Autopista transita todos los días, así como muchos tractocamiones hacia Lázaro Cárdenas.

El dirigente estatal comentó que por desgracia todos conocemos a alguien que ha perdido la vida en un accidente automovilístico en la llamada “Autopista de la Muerte” y que, aparte del miedo, nos arriesgamos a ser asaltados y a cualquier tipo de situaciones y además pagamos una cuota por arriesgamos para circular por ahí.

Es una carretera que además no tiene un protocolo para prevención de accidentes, si alguien nota un desperfecto y da aviso en la caseta, simplemente no te hacen caso y vemos que han pasado años y los mismos tramos carreteros los siguen arreglando y nada más no terminan, de tal suerte que un trayecto que está calculado para tres horas te avientas cuatro o cinco horas y en temporadas altas hasta ocho horas.