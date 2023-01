La presidenta de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) en el Congreso de Local, Guillermina Ríos Torres, informó que los trabajadores del órgano fiscalizador no han cobrado la primer quincena correspondiente al mes de enero, por lo cual, urgió a que se den las condiciones necesarias para que se pueda dispersar el recurso.

Consideró que el primer responsable de que se emitan los recursos correspondientes, es la Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Legislativo a cargo de Rocío Pineda Gochi, por lo que está obligada a cumplir los acuerdos que fueron tomados dentro del Congreso Local y dentro de los primeros diez días de cada llevo a cabo la dispersión.

Ríos Torres informó que se reunió con la titular de la Secretaría la semana anterior y tocaron el tema, sin embargo, también se entregarán algunos oficios para conocer que está sucediendo dentro de la misma, ya que se plantea que el Auditor, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, debe de hacer llegar alguna información pendiente.

Posteriormente, se haría llegar el resto del recurso correspondiente, el cual asciende a 210 millones de pesos para el ejercicio del año 2023, toda vez que aseveró Pineda Gochi tendrá que responder ante dichas irregularidades al incurrir en una responsabilidad muy grave, y asimismo, lo legisladores no deben de ser omisos ante esa situación.

Es gravísimo, por que además salario es sagrado, yo no puedo retenerle el salario a ningún trabajador, es muy grave que esté sucediendo y además la JUCOPO (Junta de Coordinación Política) no se puede convertir en pagador de la ASM, está plenamente establecida en la Constitución y las Leyes Secudarias, la autonomía de la Auditoría Superior.

En este sentido, destacó que la ASM puede estar sometida a ningún poder, y que el recurso que se les entrega es a “cuenta gotas”, saldando el pago del salario únicamente a 180 trabajadores de dicho órgano fiscalizador mientras que la plantilla laboral es de más de 400 personas.

Finalmente y a pregunta expresa sobre la entrega de posiciones dentro de la ASM, la presidenta de la comisión dijo desconocer dicho reparto entre los legisladores.

Desconozco, he tratado de ser lo más transparente posible, lamentablemente creo que por ahí va el tema, siempre he cuidado mucho esos temas de incurrir en faltas, que no me gane la tentación, lamentablemente creo que ahí va el tema de colocar gente afín, están violentando la constitución.