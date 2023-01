Para los próximos comicios electorales, Movimiento Ciudadano (MC) en Michoacán le cerró sus puertas a aquellos señalados por cualquier tipo de violencia para que se adhieran a sus filas o representen alguna candidatura, informó el dirigente de este partido, Antonio Carreño Sosa.

Señaló que es una afirmación que ha sido reiterada desde los comités municipales hasta la dirigencia estatal, por lo cual, se cuenta con dos protocolos de violencia en razón de género dentro de esta fuerza política, los cuales serán aplicados sin importar ser hombre o mujer (él o la) violentador(a).

“La acción más contundente es haciendo pública la declaración, por que puede haber un perfil que esté en una candidatura que este en una deuda de pensión, una demanda de acoso sentenciado y el compromiso es que esa persona pierde la candidatura”, enfatizó.

En este sentido, puntualizó que previo a cualquier candidatura, se realiza una investigación, y se sostiene una plática con la comunidad a favor de Movimiento Ciudadano con un acercamiento, además de sondear la opinión pública para conocer si cumple con las cualidades que se buscan.

Por dicho motivo, se dijo absolutamente responsable de no permitir que perfiles violentadores tengan cabida dentro de esta fuerza política, toda vez que por cuestiones de legalidad no se puede pedir documentación que acredite, o cartas de antecedentes no penales a los interesados.