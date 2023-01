“Los ciudadanos deben tener información y no realizarse procedimientos quirúrgicos en “clínicas” de belleza que no sean seguras, no es difícil identificarlas, no tienen licencias a la vista, son en domicilios particulares y ofrecen costos muy bajos”, indicó Herbert Flores Leal, titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris).

En entrevista, el funcionario señaló que Morelia es el epicentro de estas clínicas de belleza clandestinas, lugares donde se realizan procedimientos estéticos sin ningún tipo de regulación o autorización ni de operación ni sanitaria.

Aunque este es la ciudad donde más sitios de este tipo se han identificado, las autoridades sanitarias también tienen en la mira otras en municipios como Uruapan, Lázaro Cárdenas, Apatzingán y Zitácuaro.

Normalmente vienen a Morelia de otros municipios para realizarse estas intervenciones.

Dijo que de la mano con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) seguirán realizando operativos para identificar estas clínicas que tienen modus operandi delicados, ya que, al ser identificada y clausurada, trasladan sus servicios a otros domicilios, es decir son ambulatorios.