La Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris) recibió durante 2022 88 solicitudes de amparo que les permita el uso lúdico de la marihuana y sus derivados.

Hebert Flores Leal, director de la Coepris Michoacán indicó que de estos amparos que se envían a la Cofepris, el 50% se resuelven a favor de los usuarios, sólo para este uso.

Aunque un buen número de solicitudes son aprobadas, estas son en su mayoría haciendo referencia al consumo lúdico, ya que explicó han recibido también amparos referentes a la comercialización de cannabis o su producción.

“En redes sociales se comercializa este producto, pero no es que no haya regulación al respecto, es que no hay legislación, por ende, su venta por cualquier medio no deja de ser ilegal, hasta que se aprueben las leyes que así lo indiquen”, dijo.