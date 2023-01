Verónica Villaseñor Ferreyra, mamá de Jessica González Villaseñor se dio cita desde muy temprano al exterior de Casa de Gobierno para solicitar audiencia con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, quien se negó a atenderla.

Sabiendo que cada lunes el titular del ejecutivo estatal da un mensaje a los medios desde ese inmueble fue que la Sra. Verónica decidió acudir para hacer presión y le den una cita con Bedolla, misma que ha pedido en diferentes momentos y no le han otorgado.

“Pensé que tenía interés en escucharnos, pero aquí me demuestra que no, no les importa lo que pasemos, yo n o me moveré hasta que me atiendan, como lo hice en su momento en la Fiscalía ara que buscaran a mi hija” aseguró.