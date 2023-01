No dejaba de escuchar golpes y gritos. Tal vez uno que otro disparo pero no tenía la certeza porque nunca había escuchado un sonido así. Tenía miedo, no sabía lo que estaba pasando y tampoco podía ponerme a salvo. Estaba sola en una habitación maloliente, atada de pies y manos. Me sentía cansada y débil. Tenía los ojos vendados. A lo lejos escuché mi nombre, alguien me estaba buscando. “Somos la Policía Antisecuestros, bienvenida a la libertad”, escuché y perdí la conciencia.

Cuando desperté me encontraba en una ambulancia, todo estaba bien, solo había sido un bajón por todos los días –sin tener conciencia de cuántos- había estado sobreviviendo en condiciones inhumanas, tras mi secuestro.

En el año 2022, la Fiscalía General del Estado de Michoacán, a través de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS) inició 38 Carpetas de Investigación y liberó a 49 víctimas de este delito -10 de ellas mujeres-, evitando un pago global de 307 millones 736 mil pesos.

En ese sentido, Rodrigo González Ramírez, titular de la UECS, resaltó que derivado de los lazos de colaboración con autoridades federales y de otros estados de la república, la Fiscalía General logró la detención de 136 personas, 74 de ellas relacionadas en los delitos de secuestro, extorsión y tentativa de extorsión, mientras que el resto, fueron detenidos por otros delitos.

Asimismo, González Ramírez destacó que durante ese mismo periodo, se obtuvieron 116 sentencias condenatorias, 108 por el delito de secuestro y 8 por el delito de extorsión, por lo que corresponde al Sistema Penal Adversaria, mientras que en el Sistema Tradicional, se lograron 82 sentencias condenatorias, siendo 160 años de prisión, la pena más alta que se obtuvo durante el año 2022.