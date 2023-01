Integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), cuestionaron que la recaudación de recursos así como las aportaciones federales no se ven reflejadas en obras para el Estado.

El Presidente del PRD, Octavio Ocampo Córdova, señaló que el gobierno estatal inicia el año con grandes pendientes para la ciudadanía, y que por eso el mandatario sigue reprobado en su desempeño y colocándose en los últimos lugares.

Detalló que es cada vez más evidente la ineficiencia del Gobernador, porque no ha logrado la conclusión de las obras viales en Morelia, no ha concretado la federalización educativa, no existe rehabilitación carretera ni proyectos de gran impacto que puedan generar desarrollo, ni siquiera las oficinas del IMSS que tanto prometieron han podido realizar.

“Es lamentable que a estas alturas, cuando ya ha transcurrido un año del reemplacamiento, las michoacanas y michoacanos no conozcamos en qué se aplicó el recurso que recaudaron en la Secretaría de Finanzas. Vamos a pedir un informe detallado”, aseguró Ocampo.

Bajo ese contexto, Ocampo afirmó que “el gobierno del estado no tiene pretextos para no dar resultados; los funcionarios estatales hablan de un crecimiento en la recaudación y de mayores participaciones federales pero en la realidad eso no se ve reflejado en obras, ni acciones, ni políticos públicos”.

Sostuvo que ante la ineficiencia, falta de experiencia e insensibilidad para resolver los problemas que enfrenta el estado, el gobernador morenista sigue reprobado por la ciudadanía, “no hay aciertos”.

De acuerdo al análisis de Consulta Mitofsky a los gobernadores y gobernadoras del país, el de Michoacán cerró el 2022 reprobado, al obtener una calificación de 41.4 por ciento y situarse en el lugar 27.