La falta de empatía por la pareja siempre está presente, recuerdo a Rosa (nombre ficticio) mencionar que tenía ganas de que un día su pareja le apoyara con las compras del súper o en recoger su ropa porque siempre la dejaba regada en la habitación y ella era quien tenía que hacer todo aún con el cansancio que implicaba además ser mamá, vivía asfixiada, agobiada, siempre con problemas físicos por la angustia y el miedo que sentía ante el hecho de pensar en separarse, siempre se preguntaba ¿qué sería de mi si me separo? Pensaba en la escuela de sus hijos, la economía a la que tendría que renunciar, pero también pensaba en que no era una vida para ella estar con una pareja así donde siempre había violencia, malos tratos, humillaciones, manipulaciones, celos, control, egoísmo, y por si fuera poco siempre tenía que darle la razón en todo.

Así como Rosa hay muchos casos en la actualidad donde la violencia está presente, ella creía que lo que estaba viviendo era normal en una relación y que era parte de la adaptación como pareja y pensar en la separación era algo que la hacía sentir culpable porque siempre le inculcaron que el matrimonio debe ser para siempre, pero lo que no le dijeron es que no debe ser así cuando se tiene a una pareja que lo único que sabe hacer el lastimar.

El término de la relación fue cuando Rosa ya no soportó más sus infidelidades constantes y por fin tomó la decisión de separarse aún y con todos los miedos que sentía, pero ya no estaba dispuesta a seguir con el maltrato que durante más de 10 años padeció, con el apoyo de la terapia psicoanalítica puedo salir adelante y comprender que, aunque lo amara no se debe estar atada a alguien que nunca fue pareja con ella porque en su lucha por salvar la relación siempre pensó que era culpable de todo hasta que en el proceso terapéutico fue aceptando que la separación era la mejor alternativa para estar bien y tener Salud Mental para ella y sobre todo para sus hijos que son quienes suelen padecer de manera muy fuerte este tipo de conflictos de pareja.

Hoy día ya separada de él ha tenido que poner límites a su ex pareja cosa que antes Rosa no sabía hacer y él está muy extrañado con esa actitud de ella porque siempre la lograba manipular, pero ya no más, él no acepta que la relación terminó y quiere aún seguir en contacto para seguirla violentando al grado de comentarle a sus hijos que es una mala mamá y que por culpa de ella se separaron, lo anterior es una conducta típica de alguien con el Trastorno Narcisista de Personalidad que según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los

Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría se caracteriza por:

1. Tiene sentimientos de grandeza y prepotencia (p. ej., exagera sus logros y talentos, espera ser reconocido como superior sin contar con los correspondientes éxitos).

2. Está absorto en fantasías de éxito, poder, brillantez, belleza o amor ideal ilimitado.

3. Cree que es “especial” y único, y que sólo pueden comprenderle o sólo puede relacionarse con otras personas (o instituciones) especiales o de alto estatus.

4. Tiene una necesidad excesiva de admiración.

5. Muestra un sentimiento de privilegio (es decir, expectativas no razonables de tratamiento especialmente favorable o de cumplimiento automático de sus expectativas).

6. Explota las relaciones interpersonales (es decir, se aprovecha de los demás para sus propios fines).

7. Carece de empatía: no está dispuesto a reconocer o a identificarse con los sentimientos y necesidades de los demás.

8. Con frecuencia envidia a los demás o cree que éstos sienten envidia de él.

9. Muestra comportamientos o actitudes arrogantes, de superioridad.

Lo mejor es acudir con el psicólogo especialista para que pueda atenderte y te brinde las herramientas necesarias para estar bien.