El presidente de Morena en Michoacán, Juan Pablo Celis Silva, destacó que uno de los principales retos del 2023 será continuar recuperando el rumbo del Estado, con los principios que han forjado la transformación en el país: no robar, no mentir y no traicionar; los cuales son los ejes rectores de nuestro movimiento.

En 2022, cerramos fortaleciendo la esencia de nuestro partido político, sin embargo, este año nuestra meta principal será contar con un comité fortalecido, capacitado y organizado; que siga vigorizando la relación con los fundadores y trazando una agenda legislativa encaminada al bienestar de Michoacán.

El dirigente morenista, recalcó que se redoblaran esfuerzos en las agendas animalistas, de perspectiva de género y de diversidad sexual; con el claro objetivo de contar con un movimiento capacitado, fortificado y con una amplia visión incluyente.

Buscamos consolidar la Cuarta Transformación en Michoacán, puesto que vamos a fortalecer la formación política con la militancia en toda la geografía estatal, contando con un plan anual que tendrá como base dichos objetivos.

De igual manera, recalcó que más que nunca se tienen que afianzar los ideales del obradorismo, los cuales han llevado a revolucionar las conciencias y a transformar al país.

Celis Silva, concluyó destacando que se arrancará con trabajos territoriales, teniendo un encuentro con consejeros y reforzando el vínculo con los alcaldes de la transformación.