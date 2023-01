Adolfo Valdespino, Director de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Morelia señaló que existen cerca de 800 establecimientos, principalmente del giro C, que no han actualizado sus licencias de funcionamiento, simplemente no han cumplido con los protocolos que indica Protección Civil, mismos que están en riesgo de perder sus licencias.

Indicó que hay establecimientos que no han pagado actualizaciones de licencia en 5 años, quienes ya están en la mira para recibir sus sanciones.

Respecto al otorgamiento de licencias de uso, exclusivo del giro C, Valdespino indicó que este 2023 se buscará retirar esta facultad a las cerveceras y ser el Ayuntamiento quien brinde estos permisos a particulares.

“Estamos analizando esta posibilidad, no resulta muy fácil ya que a ellos se les dieron un número particular de licencias, sin embargo, creemos más conveniente que el Ayuntamiento tenga el control y monitoreo de estos establecimientos”, dijo.

Finalmente, señaló que lo que respecta a recaudación de impuestos por trámite de licencias, en 2022 se obtuvieron 25 millones de pesos, cifra que esperan aumente este 2023 gracias a los descuentos y promociones vigentes.