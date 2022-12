Seguramente ya viste la publicación de que alguien está embarazada, alguien se va a casar o habrá un concierto cero probable que fue anunciado con bombo y platillo, no es casualidad que todo esto ocurra en un mismo día, el tema es que hoy es el día de las bromas por excelencia, los mexicanos celebran el Día de los Santos Inocentes.

La festividad que surge de temas religiosos (venerar a los niños asesinados por Herodes en su búsqueda del Nuño Jesús), coincidió con la Fiesta de los locos que, en la Edad Media, nombraba al Rey de los inocentes, quien realizaba bromas a las personas.

De ahí que una celebración que recuerda a personas fallecidas haya pasado a ser el día de bromas sutiles y otras no tanto.

Así que no, Bad Bunny no dará un concierto gratis en el Zócalo, no, tu prima solterona no se va casar y sí, tu amigo el “borrachales” seguirá empedando, aunque hoy prometa no volverlo a hacer.

Así que, con el fin de evitar ser robado, bajo el argumento de “es una broma”, no des dinero y hoy más que otros días sé desconfiado, para que no termines siendo la “inocente palomita que se dejó engañar”.