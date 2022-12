Un total de 10 pesos costará el metrobús que será construido en Morelia, se tratará de dos líneas que conectarán diversas zonas de la capital michoacana.

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán indicó que el proyecto tendrá un costo total de 3 mil 600 millones de pesos, de los cuales la inversión será otorgada por Gobierno del Estado, la federación, pero también a través de un financiamiento propio a través del costo de servicio.

“Costará 10 pesos, no puede costar menos porque sería competencia desleal a los transportistas y no puede costar más porque no tiene lógica comercial de oferta demanda y la población no lo pagaría”, dijo.