Para fortalecer el desarrollo de las mujeres se debe contar con un presupuesto suficiente, que permita la consolidación de programas y apoyos para las michoacanas, enfatizó Samanta Flores Adame, diputada por Pátzcuaro.

La legisladora integrante de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género reconoció que en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio de 2023, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas tendría una reducción, por lo que se trabajó para no perjudicar a las miles de mujeres que son beneficiadas con los programas que maneja la dependencia.

De manera realista y responsable analizamos la forma de no perjudicar a esta importante dependencia que apoya a las mujeres michoacanas, donde logramos no solo mantener el presupuesto del 2022, sino que pudimos etiquetar más recursos para que esta Secretaría siga apoyando a más mujeres y sus familias; no es el recurso que esperábamos ni el suficiente, pero logramos defenderlo y hacerle un pequeño incremento.