El programa del alcoholímetro en Morelia, podría desencadenar una serie de procesos penales o administrativos para el Ayuntamiento de Morelia, informó el titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), Miguel Ángel Aguirre Abellaneda.

Si bien mencionó que ya pasó el proceso de auditoría, desde la ASM se están revisando diferentes aspectos, entre los que comentó se encuentran desde los libros de registro que están en las entradas y cuánto se está cobrando en las multas por el alcoholímetro.

“¿Dónde están pagando esos recursos? debe de ser una caja de tesorería en Seguridad Pública. Si un vehículo sube a una grúa particular ¿dónde está el convenio de gobierno que su vehículo no va a sufrir ningún daño?, no es un ingreso del particular“ agregó.