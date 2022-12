En estas fechas de festejos es común que la población compre y utilice objetos pirotécnicos, pero estos son sumamente peligrosos, en especial para las y los menores del hogar, por ello el personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) exhorta a la ciudadanía a no disponer de estos artículos ya que su uso es ilegal y atenta contra la salud.

Esta institución le recuerda a las y los michoacanos que el manejo, compraventa y distribución de material explosivo y pirotecnia es regulado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y para poder realizar actividades con artificios pirotécnicos se necesita tener un permiso expedido por la misma; por la tanto tronar, vender, comprar o almacenar pirotecnia sin el permiso correspondiente, es un delito por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en los siguientes artículos:

• Art. 86.- Se impondrá de seis meses a seis años de prisión y de diez a trescientos días de multa, a quienes sin el permiso correspondiente.

I.- Compren explosivos, y

II.- Transporten, organicen, reparen, transformen o almacenen los objetos aludidos en esta Ley.

• Art. 87, IV.- Enajenen explosivos, artificios y substancias químicas relacionadas con explosivos, a negociaciones o personas que no tengan el permiso correspondiente de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Asimismo, las alcaldías cuentan con reglamentaciones de mercados, para el control de la venta de estos objetos.

Por lo anterior, esta Secretaría reitera que la manipulación de estos artefactos es responsabilidad de quienes los utilizan. Sin embargo, en el caso de las y los menores, es vital que no los manipulen ya que un accidente puede causar quemaduras hasta de tercer grado, amputaciones e incluso la muerte. Por ello, la Guardia Civil vigilará en todo momento que las y los menores no se encuentren en peligro, para lo cual también los padres deben:

• Elegir aquellos que contengan pólvora negra con mecha larga y lenta.

• No transportarlos en los bolsillos de los pantalones.

• Colocarlos en un lugar seco, alejados de fuentes de calor y, del alcance de las niñas y niños.

• No fumar cerca de ellos.

• Seguir las instrucciones de uso.

• Verificar que no esté dañado.

• Estar en un lugar abierto, que no sea la vía pública y siempre con la supervisión de un adulto.

• Jamás encender los artefactos en las manos.

• No tocar en caso de explosión.

• No apuntar a personas, animales o árboles.

• Estar atento a las y los menores en todo momento.

• No dejar a su alcance cerillos, encendedores, productos inflamables.

• No permitir que menores de edad manipulen o tengan acceso a juegos pirotécnicos.

• No introducir pirotecnia en ningún tipo de recipiente.

• No arrojar elementos pirotécnicos de explosión debajo de los vehículos.

• No tocar fuegos artificiales sin explotar.

Con estas acciones, se pretende prevenir y disuadir posibles percances que afecten la salud e integridad de las familias en la entidad, aunado a ello el personal de la Guardia Civil se encuentra siempre atento en las líneas de emergencias 911 y 089, para atender cualquier eventualidad de manera oportuna e inmediata.