El Presidente Estatal de Morena, Juan Pablo Celis Silva, destacó que votar a favor del presupuesto es beneficiar a todos los michoacanos e ir en contra de él sería entrar en la politiquería que a nadie conviene.

El año pasado los legisladores fueron muy responsables, entre todos sacaron adelante el presupuesto, por lo que el pueblo michoacano confía en que este año sea igual, ya que la administración anterior heredó un Estado lastimado donde se beneficiaba sólo a unos cuantos, recalcó Celis Silva.

Vienen los mejores días para la entidad, porque la transformación está encaminada gracias a los valores morenistas de no robar, no mentir y no traicionar que tiene muy presentes el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.