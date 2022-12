El presidente estatal de Morena en Michoacán, Juan Pablo Celis Silva, mencionó que a 100 días de haber sido electo como dirigente estatal del partido guinda en el Estado, el movimiento se ha convertido en la herramienta de transformación del pueblo y un gran aporte al bienestar social en defensa de los intereses ciudadanos.

“Arrancamos esta ruta por la transformación de Michoacán apegados a nuestra esencia, en la calle, con el pueblo; cumpliendo con nuestra obligación de informar y difundir los principios básicos de nuestro movimiento en diferentes partes del Estado”, expresó Celis Silva.

El dirigente morenista, reconoció que se ha mantenido una cercanía constante con las y los fundadores del partido guinda que han hecho crecer el movimiento de manera plural, incluyente y objetiva; teniendo en claro que el no mentir, no robar y no traicionar son los valores que han permitido contar con un instituto político cercano al pueblo.

“En estos 100 días cada rostro de la transformación de Michoacán, cada responsabilidad y encargo que tenemos es importante; por eso conformamos un trabajo colaborativo contante con nuestras autoridades municipales, que son el primer rostro de nuestro movimiento ante la sociedad civil”.

De igual manera, destacó que, a un año de la victoria del pueblo en Michoacán, se reafirmó nuestra convicción y compromiso con la lucha por un mejor Estado. Donde gracias a la voluntad del pueblo, al trabajo y a la honestidad del hoy gobernador, se recuperó el rumbo.

“Somos un movimiento al que nos mueven las causas ciudadanas y en esta lucha por transformar a nuestro Estado y a todo el país, el talento de todas, todos, todes es bienvenido. Aprendemos de las causas, nos capacitamos y trabajamos para lograr un Estado más solidario e incluyente con reuniones de diversidad, mujeres, jóvenes e indígenas”.

Juan Pablo Celis, concluyó aseverando que con alegría y emoción se ha impulsado la transformación, recuperando el rumbo, con los principios que nos hacen diferentes. “Hoy más que nunca somos Obradoristas, porque mantenemos nuestra esencia, porque el pueblo apostó por el cambio verdadero. Hoy, la esperanza avanza en todo Michoacán”.