La gira regional “Un paso Adelante. Por Amor a Michoacán”, llegó al municipio de Tuxpan, en donde el Partido de la Revolución Democrática (PRD) nuevamente refrendó que esta región del Oriente michoacano es Territorio Amarillo.

Integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE), el ex gobernador Silvano Aureoles Conejo, el Presidente Municipal de Tuxpan, Carlos Paredes Correa, dirigentes municipales del PRD, militancia, simpatizantes y ciudadanía en general, marcharon por las calles de Tuxpan hasta la plaza principal, ondeando banderas del PRD y con la consigna de que el PRD está más vigente que nunca.

En una concurrida reunión y en un ambiente festivo, el Presidente del PRD, Octavio Ocampo Córdova, dijo: “hoy nos motiva y nos reune aquí un gran hombre, un perredista que ha demostrado tenacidad, el ex gobernador Silvano Aureoles, que con su proyecto por Amor a México nos está llevando a reencontrarnos con la gente, a seguir enarbolando las banderas del PRD, los derechos humanos, las libertades, la democracia”.

Hay muchos motivos para no bajar la guardia, razones por las cuales nuestro país y nuestro estado nos requieren que estemos firmes, en pie de lucha, como hace más de 30 años. Vamos a rescatar a Michoacán,a rescatar a México, hay que estar unidos, dejar atrás las diferencias y juntos contribuir para que el Ingeniero Silvano siga construyendo el proyecto de nación Por amor a México, expresó Ocampo.

El Dirigente estatal del PRD, exhortó a los asistentes: “Vamos a entrarle, hay que dar un paso adelante y vamos a sumarnos, hay que tener mucho ánimo, los tiempos pasan muy rápido y a la vuelta de la esquina tenemos un proceso electoral que todos queremos ganar”.

El ex senador, ex gobernador de Michoacán, fundador del PRD y Consejero Nacional, Silvano Aureoles Conejo, recalcó que el PRD es el partido más importante de México, el que representa la verdadera izquierda de este país, que defiende los derechos, las libertades y la democracia, de ahí el origen del slogan del PRD, Democracia Ya. Patria para todos.

Pormenorizó su proyecto de Nación, a través del cual convoca al perredismo a sumarse, activarse, pero también en el ámbito nacional el llamado es a la ciudadanía en general, a todos los sectores de la sociedad a conformar un gran bloque opositor, una gran alianza para sacar a Morena de Palacio Nacional.

Aureoles explicó que mediante un proceso democrático tiene que elegirse al próximo candidato presidencial y en ese sentido mencionó que él puede “dar la batalla” en el 2024, “vamos a pasar del banquito verde a la silla presidencial, claro que sí”, mencionó al recordar aquellos meses cuando el presidente de la República lo dejó esperando cinco horas afuera de Palacio Nacional y no lo recibió aún cuando era gobernador del estado.

El fundador del PRD, mencionó que la elección del 2024 la van a definir las mujeres, pues de acuerdo con el INEGI son más del 52 por ciento de la población, por lo que, las invitó a sumarse a la construcción del proyecto de nación Por amor a México.

En su intervención, Carlos Alberto Paredes Correa,alcalde de Tuxpan, hizo un reconocimiento a la gran labor del Ingeniero. Silvano Aureoles, que con su gestión siempre ha velado por este Municipio, “estamos listos para iniciar el 2023 con más y mejores resultados, pero le pido al Ingeniero. Silvano que no nos suelte, lo necesitamos”.

Estuvieron presentes, el secretario general del PRD, José Guadalupe Aguilera Rojas, Brissa Arroyo, secretaria de Comunicación Política del PRD, Verónica Socorro Naranjo, de la Diversidad Sexual, Derechos Humanos, Educación, Juventudes, Ciencia y Tecnología, Luis Manuel Magaña Magaña, secretario de Asuntos Electorales y política de alianzas, Rosario Cruz García, secretaria técnica del PRD.

Asimismo, Marisela Pérez Soto, presidenta del PRD en Tuxpan, Adriana Pérez González, José Luis Esquivel Zalpa, ex diputado federal, Humberto González, alcalde de Huandacareo, Ángel Rafael Macías, ex alcalde de Ixtlán; José Lugo, ex alcalde de Jungapeo, Jeovana Alcántar, ex diputada local, entre otros invitados.

En este encuentro se dieron cita militantes, simpatizantes y ciudadanía, de la sede Tuxpan, de los municipios de Tuzantla, Tzitzio, Jungapeo, San Lucas, Huetamo, Carácuaro y demás.