En Uruapan, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) va un paso adelante y por Amor a Michoacán recupera su fuerza. ¡Vamos por el 2024!

Como parte de la gira Un Paso Adelante, Por Amor a Michoacán, integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del PRD, el Presidente Estatal, Octavio Ocampo Córdova, el ex gobernador, Silvano Aureoles Conejo y el Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Víctor Manríquez, encabezaron una multitudinaria marcha con la presencia de militancia de San Juan Parangaricutiro, Taretan y como Sede Uruapan.

Octavio Ocampo, reconoció en el Ingeniero Silvano Aureoles, a un hombre que es ejemplo de lucha, tenacidad, trabajo y organización, y que con su cruzada nacional busca recuperar nuestro origen como partido, las banderas históricas que hemos enarbolado como la democracia y las libertades.

Hoy Michoacán necesita del PRD, nos necesita para sacarlo del bache de la inseguridad, de la crisis económica, del mal gobierno que de manera ineficiente está al frente; por eso, hay que cerrar filas, hay que cuidar la unidad, y con el amor por Michoacán, el amor por México vamos a defender lo que hemos instalado.

El fundador del PRD, Consejero Nacional y ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles subrayó que hay más PRD que nunca, estamos más vivos que nunca, el perredismo en México está fuerte y más presente que nunca.

Estamos en marcha, estamos trabajando para recuperar nuestra fuerza, en Michoacán, el PRD es mayoría política y la vamos hacer valer en 2024.

Aureoles Conejo, habló de la necesidad de construir un gran frente opositor para sacar a Morena de Palacio Nacional, “solo que la mar se seque no me bañaré en sus olas”, dijo el ex gobernador.

Reconoció el papel de las mujeres y confió en que la elección del 2024 la definirá este sector, “de la mano de ustedes vamos a cambiar el país, vamos a darle rumbo a México, otro México es posible, nos merecemos y podemos tener un mejor futuro”.

El Coordinador del grupo parlamentario del PRD, Víctor Manríquez, se pronunció a favor de construir un mejor futuro y con Silvano Aureoles corregir el rumbo que tiene el país.

Asistieron, Perla del Río Ambriz, regidora del PRD en Uruapan, Alejandro Mejía, dirigente del PRD en Uruapan, el alcalde Nuevo Parangaricutiro, Jesús Antonio Espinoza Rochín, Marco Antonio Lagunas, de la mesa directiva del PRD, liderazgos, miltancia y dirigentes del PRD municipales.