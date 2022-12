El líder de la Comisión Reguladora de Transporte (CRT), José Trinidad Martínez Pasalagua, se pronunció ante el planteamiento emitido por el Gobierno de Michoacán donde se plantea formen parte del proyecto del metrobús en el estado, ello con el nombramiento de socios, y que aseguró, no aceptarán.

Señaló que no quieren ser socios y han dejado saber esta decisión al Gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, ya que acusó que hasta la fecha, no ha habido una buena administración por el Gobierno Estatal en los proyectos planteados desde hace varias administraciones.

“No nos han explicado, no hay nada y hay un gran negocio detrás de la misma compra de los vehículos, (…) no queremos que nos embarquen en sus proyectos faraónicos, no se ha sentado a preguntar en qué condiciones está tras pandemia”, agregó.