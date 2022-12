Morelia, Michoacán, a 13 de diciembre de 2022.- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, entregó este martes en sesión Solemne de Cabildo el reconocimiento como Huésped Distinguida a la senadora estatal de Illinois, Karina Villa.

Durante dicho acto, el alcalde expresó “para nosotros es muy importante tener la visita de una integrante de la Cámara Alta de Estados Unidos, de nuestro principal socio comercial, y además del lugar en donde viven muchos michoacanos”.

Afirmó que Estados Unidos tiene una población similar de michoacanos a los que vivimos en el estado, y por ende, es un honor que la hija de una mujer michoacana y un hombre de Durango, hoy sea Senadora Estados Unidos, “es un orgullo el poder darle su nombramiento y recibirla en nuestra ciudad”, subrayó.

Asimismo, agregó que Estados Unidos es un país que tiene mucha importancia para las y los michoacanos no solo por ser vecino, sino por esa población que vive allá y que envía año con año remesas a su familia; además, aseguró que Estados Unidos también es el principal socio comercial de todo lo que se produce en Michoacán, como el aguacate, las berries, el limón, el mango, la guayaba, entre otros.

Para aprovechar la visita de la senadora, Alfonso Martínez dijo que trabajarán en conjunto para armar una agenda que ayude a cerrar negociaciones y que esos intercambios comerciales, fortalezcan la economía de la ciudad, con el fin de generar más empleos e impulsar la construcción de la paz.

Por su parte, la senadora, Karina Villa, dijo estar orgullosa y contenta de regresar a Michoacán y cumplir los sueños de su abuelita quien le enseñó lo que es trabajar, lo que es dar a su comunidad.

Yo siempre he aprendido de esas enseñanzas que nos dio mi abuelita y es muy hermoso estar aquí porque los sueños de ella fueron tener una cultura no solamente para nosotros allá en Estados Unidos, sino también no olvidarnos de nuestras raíces y yo espero ser ejemplo a seguir aprendiendo más sobre lo que hay aquí en Michoacán y, claro, siempre seguir buscando la manera de traer ese enlace entre nuestras comunidades; espero que esto siga siendo a una relación linda entre Illinois y Michoacán, especialmente Morelia.