Morelia, Michoacán; 7 de diciembre de 2022.-En el municipio de Morelia se trabaja de manera transversal para erradicar la violencia contra la mujer, aseveró ante autoridades estatales y municipales el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar. En Morelia, dijo, atacamos de raíz esta problemática de forma reactiva y proactiva, a través de todas las dependencias municipales.

Estamos haciendo una serie de acciones muy importantes en todas las áreas, no solo en el Instituto de la Mujer. No hay muchos municipios en México que hagan todo lo que en Morelia y yo he pedido ese dato, porque además de todo lo que estamos haciendo, queremos hacer más y si hay un municipio en el país que haga más, queremos saberlo, conocerlo e imitarlo.