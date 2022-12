Ante diputadas y diputados de la Comisión de Seguridad Ciudadana compareció este miércoles, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, para continuar con el análisis del Cuarto Informe de Gobierno del presidente de la República.

La presidenta de la instancia legislativa, diputada Juanita Guerra Mena (Morena), previo a tomarle la protesta de decir verdad a la funcionaria, reconoció que este acto es un ejercicio constitucional y democrático, ya que la rendición de cuentas y la información son piedra angular de la democracia moderna.

Indicó que la seguridad la hacen todas y todos y es una labor permanente. Añadió que los más de 120 mil elementos de la Guardia Nacional concentrados en 243 cuarteles, han ayudado a recuperar espacios que la inseguridad y la delincuencia tenían controlados, lo cual “solamente es posible con la coordinación institucional y la suma de esfuerzos”.

Diputadas y diputados emiten posicionamientos

Al iniciar las intervenciones, el diputado Francisco Javier Huacus Esquivel (PRD) expresó que, pese a la constante lucha contra el crimen, los resultados dejan vacíos. Añadió que, en los temas de seguridad, se deben dejar de lado los colores partidarios y trabajar en conjunto para beneficio de las y los ciudadanos. Asimismo, para transformar a México en un país de derechos humanos y libertades; hay que erradicar la inseguridad e impunidad.

Por MC, la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco consideró urgente contar con instituciones fuertes, transparentes e independientes, porque la militarización de la seguridad pública lleva alrededor de 16 años y no ha dado resultados; por ello, se requiere pensar en nuevos caminos para construir la paz y políticas públicas sólidas. “Los resultados de la política de seguridad pública son un rotundo fracaso”.

La diputada Marisela Garduño Garduño (PT) reconoció que, por primera vez, una mujer encabece la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Dijo que la estrategia en seguridad está funcionando y por eso la incidencia delictiva va a la baja. “Apoyamos las acciones para derrotar la delincuencia y combatir el narcotráfico, homicidios y feminicidios, y construir la paz del país”.

Valeria Santiago Barrientos, diputada del PVEM, aseguró que se están atendiendo los problemas de inseguridad de manera integral. “Reparar el tejido social y construir una paz duradera no es tarea de unos cuantos años. Los resultados no se habrían alcanzado si no fuera por el trabajo conjunto entre las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, instituciones en las cuales las y los mexicanos confían plenamente”.

El diputado Carlos Iriarte Mercado (PRI) resaltó que el fenómeno de la inseguridad se combate con estrategia y con esfuerzos compartidos; sin embargo, hay que reconocer que la Guardia Nacional no lo puede hacer todo. “El grupo parlamentario del PRI tiene claro que es una responsabilidad compartida, el esfuerzo es coordinado y que debemos delegar responsabilidades; el esfuerzo de los tres órdenes debe ser fortalecido día con día”.

José Antonio García García, diputado del PAN, afirmó que no hay ni un solo logro tangible en materia de seguridad y que, por el contrario, hay un caos lleno de impunidad y problemas graves. “A lo que debería venir es a pedir una disculpa pública al pueblo por el enorme fracaso; esa disculpa tendría que estar acompañada por su renuncia, ya que no ha estado a la altura de la encomienda del encargo”.

De Morena, el diputado Armando Corona Arvizu externó su beneplácito por el compromiso de la funcionaria y afirmó que el nuevo modelo de seguridad rompió con las viejas políticas. “El nuevo modelo avanzó sustancialmente con la creación de la Guardia Nacional; la ciudadanía ahora se siente segura y sí confía en los cuerpos de seguridad; esta estrategia está dando resultados favorables y son tangibles”.

Rondas de preguntas

La diputada Edna Gisel Díaz Acevedo (PRD) inquirió qué metodologías emplearán para destinar recursos al Fondo para el Fortalecimiento de Policías Estatales y Municipales. Y qué sistema de protección y seguridad social se ha implementado para atender a los elementos que han quedado incapacitados y afectados en el cumplimiento de su deber.

Andrés Pintos Caballero, diputado de MC, mencionó que, entre enero y junio de 2022, Monterrey registró una disminución en homicidios dolosos con respecto a 2021. Cuestionó si existen mecanismos de coordinación entre la Federación, las entidades y los municipios para implementar estrategias.

La diputada Araceli Celestino Rosas (PT) reconoció la labor de la funcionaria y el apoyo que ha dado a las mujeres; sin embargo, pidió conocer las acciones para hacer frente a la violencia que viven todos los días y en todos los ámbitos las mujeres y niñas del país. “Cuenta con mi grupo parlamentario para erradicar todos los tipos de violencia hacia las mujeres y niñas”.

El diputado Jorge Luis Llaven Abarca (PVEM) mencionó que lo más importante en una estrategia de seguridad es tener una coordinación efectiva. “No podremos combatir la delincuencia ni vamos a ganar esta batalla si cada quien trabaja por su lado”; en ese sentido, preguntó qué se debe hacer para que haya coordinación.

Del PRI, la diputada María De Jesús Aguirre Maldonado resaltó que los municipios son el eslabón más frágil y el primer respondiente de las demandas de las y los ciudadanos; su cuerpo policiaco requiere de seguirse preparando, de una mejor capacitación, así como de las herramientas adecuadas para poder afrontar la inseguridad.

La diputada del PRI, Carolina Dávila Ramírez señaló que en Zacatecas se necesita que haya una estrategia de seguridad eficiente. Preguntó cuándo se va a atender la grave escalada de violencia que afecta a dicho estado y cuál es la estrategia para detener los enfrentamientos entre los grupos criminales que se disputan la plaza. “En Zacatecas sí falla la estrategia de seguridad”.

La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos (PAN) sostuvo que si algo existe “es una estrategia fallida, más de 140 mil homicidios la respaldan”. Destacó el incremento de delitos como extorsión, violación, robo a negocios y feminicidio “es una lamentable cuenta pendiente de esta fallida estrategia”.

A su vez, el diputado Felipe Fernando Macías Olvera (PAN) afirmó que “vivimos en el país más violento del mundo, después de aquellos que se encuentran en estado de guerra”. Detalló que cada dos minutos se comete un delito, cada 17 minutos se asesina a una persona, cada media hora se viola a una mujer y cada 5 horas desparece un niño.

La diputada María Guadalupe Román Ávila (Morena) destacó que garantizar la seguridad está relacionado con el desarrollo de México y hoy, el nuevo modelo de seguridad antepone la paz y la tranquilidad de las personas. Preguntó sobre la operatividad de la estrategia de seguridad, las cifras que comprueban que es adecuada y los resultados sobre la desarticulación de células del crimen organizado.

María Magdalena Olivia Esquivel Nava, diputada de Morena, argumentó que se puede afirmar que ninguna estrategia de seguridad pública había dado resultados contundentes como los que hoy se exponen, la cual se coordina con los tres órdenes de gobiernos y busca la seguridad de las personas y la pacificación nacional. “La política funciona bien y reconocemos los avances”.

En la segunda ronda, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT) externó su preocupación por las familias que han sido desplazados de sus lugares de origen por el crimen organizado. “Nos sentimos orgullosos de la tarea que ha hecho en seguridad; le pido no bajar la guardia en las comunidades que han tenido desplazamiento por crimen e inseguridad”.

La diputada Adriana Campos Huirache (PRI) indicó que las condiciones de inseguridad privan en diversos estados de la República como Michoacán, donde prevalecen los homicidios, feminicidios, bloqueos de carreteras, robo de vehículos, extorsiones, secuestros y trasiego de sustancias ilícitas, a pesar de los esfuerzos desplegados de las Fuerzas Armadas.

A su vez, el diputado Roberto Carlos López García (PRI) subrayó que “se vive en el México de los otros datos”; tan sólo en el 2017, por cada 100 mil habitantes, había 37 homicidios; en 2018, había 44; en 2019, 52; en 2020, 50 y en el 2021, 55 por cada cien mil habitantes. Dijo que se debe revisar la metodología utilizada para medir lo realizado.

El diputado Gerardo Peña Flores (PAN) preguntó: ¿usted cree que con mil millones de pesos que en el último momento del PEF se autorizaron para seguridad pública para estados y municipios se puede construir o se puede comenzar con la reconstrucción de las policías municipales y estatales?

Román Cifuentes Negrete, diputado del PAN, señaló que se tiene una preocupación genuina por los temas de seguridad. “Me gustaría que expusiera los indicadores en número de eventos por cada cien mil habitantes y en esa relación entendería que el primer lugar no es Guanajuato, es Colima.

De Morena, la diputada Olimpia Tamara Girón Hernández resaltó que, si bien hace falta mucho por hacer en la materia, todos debemos conocer las realidades para buscar la forma eficiente para solucionar esta problemática que incide en el país desde hace décadas.

El diputado Juan Pablo Sánchez Rodríguez (Morena) expuso que hoy se combate la delincuencia desde sus orígenes. “Hay una estrategia fortalecida, no se pacta con criminales, se establece un verdadero Estado de derecho, no hay intocables, la actual coordinación es y no se actúa de forma cosmética, sino desde la reconstrucción del tejido social”.

Se ha logrado reducir la incidencia delictiva

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, dijo que se coadyuva en la pacificación del país, en la atención de las causas que originan violencia, en la prevención del delito y adicciones, en la profesionalización de las fuerzas de seguridad, en el uso de tecnologías para la investigación y en el impulso a la judicialización, particularmente para homicidios y feminicidios, bajo la política de cero impunidad y corrupción.

Indicó que de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2022 se han detenido a 66 mil 452 integrantes de bandas delictivas y seis mil 423 de organizaciones criminales, de las cuales, dos mil 459 son objetivos prioritarios; se destruyeron mil 166 laboratorios clandestinos, se aseguraron 34 mil 357 armas de fuego, más 17.5 millones de cartuchos, dos mil 400 granadas, 5.8 toneladas de fentanilo, 176.8 toneladas de metanfetaminas, 104.4 toneladas de cocaína, y 1.4 toneladas de heroína.

También, dijo, se erradicaron más 47 mil 844 hectáreas de amapola y siete mil 866 de marihuana. “Con esas acciones se han afectado las estructuras operativas y financieras de todos los grupos criminales por más de 35 mil millones de dólares; estos logros nos han permitido reducir la incidencia delictiva del fuero federal y del fuero común”.

Añadió que hoy se cuenta con un marco legal que permite a las Fuerzas Armadas regular su actuar en labores de seguridad pública, en estricto apego a los derechos humanos, y con la creación de la Guardia Nacional que hoy cuenta con más de 128 mil elementos. No se trata de militarización; la estrategia coordinada va por la ruta correcta.