La Comisión de Comunicaciones y Transportes, que preside el diputado Víctor Manuel Pérez Díaz (PAN), aprobó dos proyectos de dictamen para reformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia del uso gratuito de rampas de frenado en autopistas y de inspección y verificación con la Carta Porte, y diversos puntos de acuerdo con exhortos a dependencias federales y gobiernos locales.

El primer dictamen con proyecto de decreto, propone reformar la fracción V del artículo 5º de ese ordenamiento, para facultar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a determinar las características y especificaciones técnicas de los caminos y puentes estableciendo la obligación de construcción de rampas de emergencia donde la infraestructura lo justifique, para cualquier tipo de unidad de transporte, pública o privada.

En la modificación a la fracción IV del artículo 15 plantea la gratuidad del uso de rampas de emergencia para cualquier vehículo automotor, únicamente en casos de fallas físico mecánicas, o en caso de urgencias médicas.

El diputado Francisco Javier Borrego Adame (Morena), secretario de la Comisión, comentó que todas las rampas de frenado están en las autopistas; no hay en carreteras libres, y al ingresar a esas vías, al pagar el peaje, se obtiene un seguro de autopista, por eso, el costo del uso de la rampa debe ser para los concesionarios de la autopista.

El segundo dictamen aprobado propone reformar el artículo 70 de dicha ley, para vincular el complemento Carta Porte como una forma de contribuir a hacer efectiva la obligación de la SICT, en materia de inspección y verificación.

Modifica la fracción IV del artículo 74 Ter, para facultar a la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Guardia Nacional, para que pueda retirar de la circulación los vehículos en tránsito que no cumplan con las condiciones mínimas en materia de pesos y dimensiones, que se determinen en esta Ley, los ordenamientos y las normas oficiales mexicanas.

Adiciona la fracción IV al artículo 77, para que al imponer las sanciones la SICT considere la corresponsabilidad del permisionario y el usuario del servicio.

El diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez (PVEM) pidió ampliar el análisis respecto a la Carta Porte, pues “la Guardia Nacional nos afecta, y con esto se le darían todos los elementos para poner sus operativos y revisar a todos, exigiendo la Carta Porte, cuando aún no se ha afinado bien y en muchos casos es imposible emitirla. Está todavía en análisis en el SAT”.

El diputado Borrego Adame expresó que muchas empresas y transportistas ya cuentan con la Carta Porte. Debemos trabajar por los que tienen dificultades para emitirla, pero “no podemos tener un transporte que no cumple, que destruye carreteras por sobrepeso, que no tiene seguridad para transitar y no respeta la NOM 012 y contamina más”. Propuso aprobar el proyecto y si hay modificación se realice en el Pleno.

Posteriormente, se aprobaron nueve dictámenes con puntos de acuerdo para exhortar a la SICT, a Caminos y Puentes Federales (Capufe), a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), y a gobiernos y dependencias estatales.

El primero de ellos, contiene un exhorto a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), para establecer convenios con los grupos aeroportuarios y se otorgue el servicio de estacionamiento gratuito a usuarios de los aeropuertos nacionales e internacionales en el país, que transporten personas con discapacidad y/o adultos mayores.

También, se aprobó el dictamen a la proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Nuevo León, a reforzar los trabajos de conexión del anillo periférico con la carretera nacional, en el tramo que cruza la comunidad de Canoas, en el municipio de Montemorelos, que permitan la movilidad de la población y garanticen la seguridad.

Otro, para que la SICT y Capufe, implementen un programa de beneficios y disminución en el cobro de peaje de las carreteras Ecatepec-Pirámides o también conocida como México-Pirámides, en el Estado de México, con el fin de beneficiar a los ciudadanos que residen en los municipios y localidades aledañas a esta vía de comunicación.

En este punto, el diputado Óscar Gustavo Cárdenas Monroy (PRI) dijo que vale la pena el exhorto porque la SICT no cumple con programas de conservación de cada autopista, “no se entiende que sean de altas especificaciones, caras y tengan tantos problemas de conservación, baches e inseguridad”. Propuso que el exhorto se haga a nivel nacional.

El diputado Pérez Díaz (PAN) indicó que la comparecencia con el titular de la dependencia será una buena oportunidad para hacer el exhorto directamente.

El diputado Borrego Adame expresó que es necesario mejorar esos servicios y plantear que los concesionarios son responsables de autopistas. “La Secretaría regula, dijo, pero hay que exigir también a Capufe que las cosas sucedan para dar un mejor servicio en carreteras concesionadas”.

Se aprobó otro dictamen a una proposición con punto de acuerdo, para solicitar a la SICT y a Capufe, que realicen las valoraciones necesarias para formular y gestionar los mecanismos pertinentes a fin de convenir la aplicación del 50 por ciento de descuento a los residentes del estado de Guerrero en las tarifas de peaje en todas las plazas de cobro de la Autopista del Sol en el tramo comprendido dentro de la entidad, para contribuir con ello al progreso económico y social de la población.

Uno más, para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra del Estado de México y al Gobierno del Estado de México, para que instruyan a que se revise y continúe con la reparación de toda la estructura del puente vehicular del periférico oriente, que sirve como vena de comunicación vial entre la Ciudad de México y la Zona Norte del Municipio de Nezahualcóyotl.

El siguiente fue para solicitar a los gobiernos de las entidades federativas para que, en coadyuvancia con el gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, realicen diversas reuniones con la finalidad de que la aplicación “MI TAXI” pueda ser replicada a nivel nacional.

En este punto, el diputado Cárdenas Monroy se pronunció por regular el tránsito de estas unidades en carreteras federales, “porque a veces prestan servicios como colectivos, para los que no están autorizados”.

También se aprobó exhortar a la SICT y a Capufe para que tomen las medidas pertinentes, investiguen y rindan un informe en un plazo no mayor a diez días hábiles, por escrito a la opinión pública sobre el estado de las concesiones, así como de los concesionarios, en sus diferentes tramos carreteros, en la Autopista Siglo XXI en lo concerniente al estado de Michoacán, para exigir su cumplimiento de manera inmediata y se le dé el mantenimiento necesario a la autopista Siglo XXI, por el deterioro en que se encuentra y la falta de señalamientos.

Además, que la SICT exija a los concesionarios a cumplir de manera inmediata con sus obligaciones para mejorar las condiciones y la infraestructura en la autopista Siglo XXI, así como atender los factores de riesgo que han generado siniestros viales en la autopista Siglo XXI, en los tramos que corresponden al estado de Michoacán.

Enseguida, se avaló otro dictamen para exhortar a los titulares de las Secretarías de Turismo y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes federales para la reactivación de operaciones del Aeropuerto Nacional de Tamuín, San Luis Potosí, así como planes de desarrollo en materia de infraestructura y turismo.

También, que autoridades del gobierno del estado de San Luis Potosí, coadyuven y generen mecanismos en conjunto con autoridades federales para la pronta reapertura de ese aeropuerto; y, al director general de ASA, para generar una estrategia de acercamiento con compañías aéreas regionales para el aumento de operaciones en esta terminal aérea.

El diputado Cárdenas Monroy consideró que vale la pena exhortar a ASA, a concesionarias o permisionarios de la ruta para que pueden dar servicio a la gente que ahí vive y además tener información de sus operaciones y sus ejercicios anuales, pues no se sabe cuántas operaciones realiza,

El presidente de la Comisión se pronunció por impulsar una estrategia con aerolíneas regionales para aumentar operaciones y mejorar el funcionamiento.

El diputado Saúl Hernández Hernández (Morena) expresó que se debe reactivar este aeropuerto para mejorar sus servicios, beneficiando a 21 de San Luis Potosí y otros de Tamaulipas, Veracruz e Hidalgo, pues se reactivaría el sector económico.

El último fue para exhortar a la SICT, a garantizar los servicios de conservación y rehabilitación de los tramos carreteros federales de toda la República Mexicana, en especial las que se encuentran comprendidas en el estado de Chihuahua.

El diputado Borrego Adame se sumó a la propuesta y dijo que la SICT debe dar mejores servicios en las carreteras federales, sobre todo por el tema vacacional “que ya lo tenemos encima, para brindar seguridad de quienes nos visitan”.

Asuntos generales

El diputado Borrego Adame (Morena) informó que se prevé una reunión el 14 de diciembre con aerolíneas y autoridades de aviación civil para que, mediante el diálogo se vea cómo mejorar el servicio.

La diputada María Guadalupe Alcántara Rojas (PRI) destacó la importancia de esta reunión con las autoridades aeroportuarias “porque si no, no hay deslinde de responsabilidades y actividades y quedaríamos en un embudo, solo analizando a las aerolíneas”. También pidió que se invite a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo.

El diputado Cárdenas Monroy pidió que también se invite a subsecretarios y servidores públicos que puedan tomar decisiones y resolver. Además, a la Cámara Nacional de Aerotransportes, para traer acuerdos importantes.

A su vez, el diputado Pérez Días dio a conocer que se abordará el mejoramiento de los aeropuertos y las aerolíneas, y adelantó que se tiene prevista la realización de un foro para tener un panorama actualizado de esta situación en los rubros de aviación civil, seguridad y servicios, y saber “qué podemos hacer desde la Cámara de Diputados y desde esta Comisión para procurar el mejor ordenamiento”.

Reiteró la invitación a la comparecencia del titular de la SICT para entablar un diálogo que permita conclusiones importantes para trazar la agenda en la Comisión.